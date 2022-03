Politiet fikk beskjed om brannen i en leilighet i andre etasje i en boligblokk i Randaberg kommune litt før midnatt.

Brannen ble slukket av brannmannskapene på en halvtimes tid.

Klokken 2.09 opplyser Sørvest politidistrikt at tre eldre beboere ble kjørt til et sykehjem, mens to har ordnet seg overnatting på egen hånd.

Fem personer overnatter på Viste Strandhotell etter avtale med kommunen.

Politiet har foretatt undersøkelser og avhør på stedet.

