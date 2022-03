Mann tiltalt for rasisme: – Kan skape viktig presedens

Under fotballkampen mellom Viking og Bodø/Glimt på SR-Bank Arena 19. september i fjor kom en tilskuere med rasistiske ytringer mot en eller flere spillere på bortelaget.

RA har tidligere skrevet at supporteren ble utestengt av Viking. Nå har også statsadvokat Arvid Malde tatt ut tiltale mot mannen. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett i mai. Det er satt av én dag til saken.

Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 185, som går på hatefulle ytringer. Med diskriminerende eller hatefulle ytringer menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, ifølge tiltalebeslutningen.

– Kan skape viktig presedens

Statsadvokat Malde sier følgende om saken:

– Det er tatt ut mange tiltaler etter denne paragrafen. Nå har ikke jeg full oversikt, men selv har jeg har aldri tatt ut en slik tiltale i forbindelse med en fotballkamp. Dersom dette er en av de første sakene at det blir tatt ut tiltale etter rasisme på en fotballstadion, så vil det skape en viktig presedens i forhold til hva man kan rope på en fotballbane eller på stadion, sier Malde til RA.

– Mannen erkjenner de faktiske forhold, og han angrer på det han har sagt, sier statsadvokat Malde.

Supporteren sa følgende til Vikings nettsted få dager etter hendelsen i september i fjor:

– Jeg angret umiddelbart etter at ordene datt ut av meg, og forsto at dette var alvorlig og galt. Jeg vil beklage til Bodø/Glimt og til øvrige supportere. Dette ble helt feil, og jeg har skuffet meg selv og de rundt meg.

Advokat Knut Lerum er tiltaltes advokat. Forsvareren kan på nåværende tidspunkt ikke gi noen kommentar.

– Jeg vil ta en prat med klienten min før jeg kan kommentere saken, sier han.

[ Viking utestenger supporter etter rasisme ]

Viking: – Glade for tydelige NFF-retningslinjer

Daglig leder i Viking, Eirik Bjørnø, sier han ikke kan huske det er tatt ut tiltale i rasismesaker før i norsk fotball på denne måten.

– Uten tvil kan dette danne presedens for fortsettelsen, sier han.

– Vi er glade for at det er tydelige retningslinjer fra NFF som gjør at vi som klubber automatisk nå må anmelde slike forhold. Så er videre behandling opp til påtalemyndigheter. Jeg vil ikke mene så mye mer om det, men vi er glade for at alle typer diskriminering blir tatt tak i, sier Viking-sjefen til RA.

[ VIFs forslag vedtatt: Klubber skal politianmelde rasisme ]