Færre pigfree: Biler med piggdekk har økt

For byområdet Stavanger/Sandnes er piggfriandelen på 91 prosent i 2022. Dette er en økning på to prosentpoeng siden 2021, melder Stavanger kommune torsdag etter at 3000 biler er sjekket i begge byer.

Piggfrie dekk skaper betydelig mindre svevestøv enn dekk med pigger, og målingen blir gjennomført som et ledd i arbeidet med å redusere svevestøvutslipp fra veitrafikken.

Det er dog kun Stavanger som har piggdekkgebyr.

Fra 68 til 91 prosent

Piggdekktellingen i Stavanger og Sandnes har pågått siden 2001. I løpet av denne perioden har andelen piggfrie vinterdekk økt fra 68 til 91 prosent.

Målingen gjennomføres i begynnelsen av året, og i perioden mellom uke fem og åtte til over 3000 kjøretøy er sjekket.

I år har Stavanger kommune, etter henvendelse fra Statens vegvesen, gjennomført målingen i samarbeid med Stavanger Parkering, Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune. Resultatet ble sendt til Vegvesenet som beregner og offentliggjør den offisielle statistikken for piggfriandelen i Norge.

Viktig for luftkvaliteten

Statens vegvesen oppgir at bruken av piggdekk er en hovedårsak til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt, og danner helseskadelig svevestøv.

– Å redusere bruken av piggdekk er et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten. Det er derfor gledelig å se at stadig flere bruker piggfrie vinterdekk. Etter at piggdekkgebyr ble innført, er bruken av piggdekk mer enn halvert i Stavanger, og det er bra for luftkvaliteten, sier miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus.

Du kan få pant

Piggdekk bidrar mer til lokal luftforurensing enn piggfrie vinterdekk. Etter forurenser betaler-prinsippet har Stavanger kommune hatt piggdekkgebyr siden høsten 2017, i likhet med de andre storbyene.

Inntektene fra piggdekkgebyret går til kommunens klima- og miljøfond som finansierer klima- og miljøtiltak.

Høsten 2021 kunne innbyggere i Stavanger kommune få 300 kroner i pant per piggdekk dersom de la om til piggfrie vinterdekk. 418 personer fikk støtte denne sesongen, og til sammen en halv million kroner fra klima- og miljøfondet er utbetalt i piggdekkpant. Det blir ny søknadsrunde til høsten.