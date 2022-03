Stor pågang på passkontorene

– Det er nå stor pågang på våre passkontorer. Det henger sammen med lavere reiseaktivitet de siste to årene, og at uvanlig mange trenger nytt pass på samme tid, skriver Politiets nettpatrulje – Sør-Vest på Facebook.

De opplyser at politidistriktet produserte over dobbelt så mange pass i forrige uke som i begynnelsen av året.

– Vi har forståelse for at mange nå er frustrerte, og jobber kontinuerlig med å styrke kapasiteten på våre sju passkontor, skriver de i Facebook-posten.

Det legges ut nye timer hver mandag og onsdag i tidsrommet klokken 08-00-09.00.

– Vi vet at det er mange som ikke har fått time, selv om de har prøvd i dette tidsrommet. Med økt kapasitet skal vi likevel gjøre det vi kan for at alle skal få pass i tide, skriver politiet.

På politidistriktets nettsider har de lagt ut svar på mange av de mest stilte spørsmålene de nå får fra innbyggere som ringer dem – enten det gjelder ordinært pass eller nødpass.