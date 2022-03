Nå er Bruktmarkedet på Nytorget historie

Det skriver Bruktmarkedet i Stavanger på sin Facebook-side mandag.

– Det eksisterer dessverre ikke noe Bruktmarked i Stavanger/Nytorget lenger. Styret er oppløst – det finnes jo ikke noe areal for et Bruktmarked pr. i dag, skriver de.

I 20 år, gjennom hele sommerhalvåret, ble parkeringsplassen på Nytorget avstengt slik at Bruktmarkedet kunne arrangeres. Det ble arrangert hver lørdag fra midtveis i april og ut september.

– Bruktmarkedet ble en tradisjon, en trendsetter og miljøbærer, aktiv innen for sirkulær økonomi. Gjerne omtalt som en moderne vannpost, et sosialt treffsted for mange; for opplevelse, nostalgi og gjenbruk, står det i posten.

[ Janove Ottesen ut mot manglende støtteordning: – Katastrofalt for alle i bransjen ]

125 selgere på én sesong

De skriver videre at Bruktmarkedet befestet sin posisjon som et uformelt, sosialkulturelt møtested, hvor mennesker av forskjellig karakter, alder, ulikt etnisk opphav og sosial bakgrunn kunne møtes.

I 2019, som ble markedets siste driftsår, deltok drøyt 125 selgere én eller flere ganger, avhengig av vær og vind. I fint vær kunne parkeringsplassen ta imot inntil 50 selgere og bruke 100 prosent av arealet.

– Det var oss selgere, – hver og en –, og samlet sett, som med vårt nærvær skapte, ivaretok og utviklet det trivelige miljøet på Nytorget, – og det da sammen med vårt besøkende publikum på Bruktmarkedet, heter det på Facebook.

Helt til slutt takker de alle som besøkte markedet gjennom årene. De takker også alle selgerne som kom tilreisende fra de ti omkringliggende kommunene; Kvitsøy, Strand, Hjelmeland, Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

[ Utsetter turné: – Den mørkeste dagen i bandets historie ]

Omfattende frivillig innsats

Odd-Jan Jonassen, tidligere leder for Bruktmarkedet, skrev et innlegg i Storhaug Bydelsavis allerede i oktober 2020 med tittelen «En dag er vi borte fra Nytorget – faktisk allerede nå». Her skriver han at det ikke er covid som er grunnen til at markedet kommer til å forsvinne, men renoveringen av Nytorget.

Han skriver videre at Bruktmarkedet har et eget styre med tre styremedlemmer og to varamedlemmer, og at disse står for en omfattende frivillig innsats gjennom hele sesongen.

– Styret tar seg av den praktiske avviklingen av bruktmarkedet med tilsyn, avsperring av området, tilrettelegging av oppstilling for selgerne, trafikkavviklingen med av- og pålessing, søknad om arrangementet, bestilling av sperremateriell og strøm m.m. Vi leverer layout til trykksaker som kommunen mangfoldiggjør, lager oppstillingsplan for selgerne, plakater, flyers osv. Så er det årsmelding og saksliste til høstmøtet og vårmøtet hvor alle selgere inviteres til å delta i kommunens regi, skriver han i innlegget.

– Det er Stavanger kommune, avdeling Miljøseksjonen, som er den formelle arrangør av Bruktmarkedet. Styret er spurt om å «bli med videre» mens Nytorget rehabiliteres. Sesongen 2020 er over. Valgt funksjonstid for styret utløp 30. september. Vi har samlet sett vurdert at det ikke har noen hensikt å bli med videre. Det finnes ikke lenger noe areal for oss, verken midlertidig eller permanent, skriver Jonassen videre i innlegget.