Færre sykemeldes med koronarelaterte diagnoser

Oppdaterte tall fra NAV viser at det ble 4779 nye personer med legemeldt sykefravær i Rogaland forrige uke. Det er 419 færre enn uken før. 2401 ble sykemeldt med koronarelaterte diagnoser, en nedgang på 735 personer fra uken før.

Det melder NAV Rogaland i en pressemelding tirsdag morgen.

– For andre uke på rad ser vi en nedgang i antall nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser. Selv om andelen sykemeldte med koronarelaterte diagnoser fortsatt ligger på et høyt nivå, viser de oppdaterte tallene en sterk nedgang blant denne diagnosegruppen, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Nedgangen på 735 personer tilsvarer en nedgang på over 23 prosent.

Andelen nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser ligger til tross for nedgangen fortsatt på et høyt nivå, og utgjør over 50 prosent av tilfellene av det totale antallet med legemeldt sykefravær.

Av de nye sykemeldte forrige uke var det flest med sykdommer i luftveiene (2875), muskel- og skjelettlidelser (639) og psykiske lidelser (362).

Flest sykemeldte i forrige uke var det blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, med 1208 nye personer. I tillegg var det mange innen varehandel og industri, med henholdsvis 615 og 471 nye personer.