Valgt til leder av Rogaland Venstre

Kjartan Alexander Lunde er gjenvalgt som leder av Rogaland Venstre Rogaland.

Det ble avgjort da Venstre avholdt årsmøte på Jæren Hotell på Bryne i helgen.

Lunde fra Stavanger ble enstemmig gjenvalgt som fylkesleder. Mia Bruvik fortsetter som politisk nestleder og Bjarte Espeland Horpestad er valgt som ny organisatorisk nestleder, melder partiet i en pressemelding.

Ann Elin Piel fra Stavanger blir også med som nytt styremedlem. Hun er folkevalgt i Stavanger og er fast medlem av utvalg for helse og velferd. I tillegg er hun med i kommunedelsutvalget for Rennesøy.

– Kjartan har gjort en formidabel jobb i årene han har vært leder. Det er et vanvittig bra lag vi har fått satt sammen. Det vil bidra til å styrke Venstre i Rogaland i tiden fram til lokalvalget, sa leder av valgkomiteen, Hege Benedicte Blom Stene, til fylkesårsmøtet.

Kjartan Alexander Lunde har vært fylkesleder i ti år. Han er også gruppeleder for Venstre i fylkestinget.

– Det er enormt kjekt og spennende å få fortsette å lede Venstre i dette fylket. Vi har fått mange viktige gjennomslag for flere nye arbeidsplasser og utslippskutt de siste årene. Det betyr mye for Rogaland. Men Venstre har et enda større potensial i Rogaland, og dette skal vi arbeide med å få utnyttet framover, sier leder av Rogaland Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

Det var 64 deltakere på Rogaland Venstres årsmøte i helgen.

Partiet har diskutert hvordan ukrainske flyktninger kan tas imot på en god måte, styrking av det psykiske helsetilbudet og hvordan Rogaland kan bli mer miljøvennlig framover.

– Å lede en fylkesorganisasjon der det stadig utvikles spennende politikk, og som opplever vekst er veldig givende, sier Lunde.

Hele styret i Rogaland Venstre ser nå slik ut:

Kjartan Alexander Lunde – leder – Stavanger

– leder – Stavanger Mia Bruvik – politisk nestleder – Klepp

– politisk nestleder – Klepp Bjarte Espeland Horpestad – organisatorisk nestleder – Haugesund

organisatorisk nestleder – Haugesund Arild Enge Helgøy – styremedlem – Sandnes

– styremedlem – Sandnes Gunhild Moe – styremedlem – Suldal

– styremedlem – Suldal Ann Elin Piel – styremedlem – Stavanger

styremedlem – Stavanger Susanna Aske Bredenbekk – leder i Rogaland Unge Venstre

leder i Rogaland Unge Venstre Mette Vabø – leder i Rogaland Venstrekvinnelag

leder i Rogaland Venstrekvinnelag I tillegg tiltrer gruppenestleder i fylkestinget, Unni Fuglestad, med tale- og forslagsrett.