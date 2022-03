Yrende liv på Åpen dag på UiS

Da rektor Klaus Mohn ønsket elevene fra videregående skoler og andre interesserte velkommen til Åpen dag i auditoriet i Elise Ottesen-Jensens hus på UiS tirsdag, benyttet han muligheten til å gratulere alle kvinner med 8. mars.

– Kvinner eller menn, i Norge er vi alle privilegerte, og vi har mye å prise oss lykkelige over. De får gratis utdanning, og ordningene er gode for studielån og stipend, sa Mohn.

Det opplyser UiS i en pressemelding.

Som kontrast pekte rektoren på at det ellers i verden finnes millioner av mennesker som ikke har det like enkelt, og spesielt gjelder dette kvinner.

– Av 750 millioner mennesker som ikke kan lese eller skrive, er 2/3 kvinner. I solidaritet med kvinners rett til likestilling, håper jeg derfor vi kan bruke dagen til å sette søkelys på kvinners muligheter for utdanning – på lik linje med menn, sa han.

Mohn trakk også fram at UiS støtter helhjertet opp om fordømmingen av Russland sin invasjon av Ukraina.

– Det er vanskelig for oss alle å forstå hva som skjer i verden akkurat nå. Svaret fra vår side er at utdanning og kunnskap er det som best kan ruste oss til å kartlegge og analysere forhold rundt samfunnsutviklingen, og dermed finne gode løsninger for politikk og atferd, sa rektoren før han sendte de vel 700 elevene ut på campus til alle de 100 arrangementene.

UiS opplyser i pressemeldingen at i tillegg til en rekke infomøter om studieprogrammene, var det stands på hele universitetsområdet.

Åpen dag Madeleine Ringbom hadde tatt turen fra Bergen for å delta på Åpen dag. (UiS / Mari Løvås )

Vil jobbe med bil og sikkerhet

Madeleine Ringbom var blant dem som deltok på Åpen dag, og hun hadde reist fra Bergen for å bli kjent med det nye studiet i batteri- og energiteknologi.

– Jeg ønsker å jobbe med bil og sikkerhet, og da er dette studiet midt i blinken, sa hun til UiS.

Fra før har hun studert teoretisk fysikk ved Umeå Universitet, og nå ønsker hun å finne et studie hvor hun får spesialisert seg innen batteriteknologi.

– Framtidens biler er drevet på batteri, og jeg vil bli en prosjektleder i bilbransjen, sier Ringbom.

Instituttleder Øystein Arild ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi forteller UiS at en bachelor i batteri- og energiteknologi er en viktig brikke i den grønne omstillingen samfunnet står overfor.

– Det er et stort globalt marked for batteriteknologi, primært i bilindustrien, men også innen skipsfart og for eksempel som batteriparker knyttet til sol- og vindteknologi, forteller Arild. Han mener at Norge, men sin high tech-kompetanse, kan ta en global posisjon som «batteriland».

Åpen dag Sofie Bore synes det virker gøy å fikse medisinsk teknisk utstyr. (UiS / Mari Løvås )

Nytt studium

I tillegg til batteri- og energiteknologi, ble Medisinsk teknologi presentert som nytt studium for de kommende studentene.

Instituttleder Tom Ryen ved Institutt for data- og elektroteknologi var rett på sak da han introduserte studiet i Medisinsk teknologi.

– Dersom du er glad i matte kan studiet i Medisinsk teknologi være aktuelt for deg, sa han.

Ellers passer studiet for de som ønsker å jobbe i et helsefokusert miljø, og som ønsker å bidra til å redde liv og fremme god helse – samt utvikling av ny medisinsk teknologi, som er på frammarsj i hele verden.

Sofie Bore tar for tiden forkurs i matte og fysikk ved UiS, og for henne er det aktuelt å søke på bachelor i medisinsk teknologi eller bachelor i automatisering og elektrodesign.

– Jeg visste ikke at en måtte være så glad i matte, sa Bore, som ikke er fremmed for medisinsk teknologi.

– Min far jobber med medisinsk utstyr på sykehuset, og jeg synes det virker gøy å fikse medisinsk teknisk utstyr, sier hun.

– Jeg tipper studiet er noe krevende, men det ser likevel greit ut, legger hun til.