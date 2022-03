Senterpartiet vil revurdere elektrifiseringen av sokkelen

– Om vi nå mister viktige industribedrifter på grunn av høye strømpriser, så kommer de kanskje aldri tilbake igjen, sier Gjelsvik til Klassekampen.

Men uten elektrifisering av sokkelen, kan det bli vanskelig å nå klimamålene Stortinget har forpliktet seg til innen 2030, påpeker avisen.

Gjeldsvik viser til at Norge er del av et felles europeisk kvotemarked, og at man må finne løsninger som totalt sett er de beste og «ikke se oss blinde på noen løsninger».

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier det ikke er mulig å innfri Hurdalsplattformen uten å elektrifisere plattformene utenfor kysten av Norge.

– Jeg skal ikke komme med karakteristikker av Sigbjørn Gjelsvik, men det er et klart brudd med Hurdalsplattformen. Jeg opplever at vi ble enige om elektrifisering av sokkelen da vi forhandlet om Hurdalsplattformen, seier Eide.

Det er økt skepsis til elektrifisering av sokkelen også i andre partier, blant annet i Høyre, som skal diskutere saken på landsmøtet 2.–3. april.

Flertallet i fylkestinget i Vestland har sagt nei til at elektrifiseringen av norsk sokkel skal skje med strøm fra Samnanger i Midhordland. Og Trondheim Ap mener at strømkrisen krever et nytt blikk på «den meningsløse» elektrifiseringen av sokkelen.

