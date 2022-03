Petoro leverte 186 milliarder kroner til staten

Det skriver Petoro i en pressemelding.

– Det er fantastisk å kunne bidra med slike beløp til den norske velferdsstaten, men jeg reflekterer også over at dette ikke er godt for dem som er avhengig av å kjøpe vår energi, sier administrerende direktør Kristin Kragseth.

Den rekordhøye kontantstrømmen i 2021 kommer også med en pris – høy pris på Petoros produkter. Særlig i siste halvdel av fjoråret var gassprisene høye. Oljeprisen har også styrket seg betraktelig etter å ha vært historisk lav, og på et kort tidspunkt i 2020 til og med negativ. Bare i 4. kvartal alene leverte Petoro 88 milliarder kroner i kontantstrøm fra SDØE-porteføljen.

– Samtidig som vi har et rekordresultat står vi midt en i geopolitisk krise der Russlands invasjon i Ukraina skaper frykt og usikkerhet, sier Kragseth før hun fortsetter:

– Dette er en svært alvorlig utvikling, og et slikt angrep skaper store lidelser for de som blir rammet. Resultatet kan bli en av de største humanitære katastrofene i Europa på mange tiår.

Videre i pressemeldingen skriver Petoro at Russland er en stor eksportør av olje og gass, hvorav mye går til Europa med Ukraina som viktig transittland. Konflikten kan føre til lavere økonomisk vekst og enda høyere energipriser.

– Norge har en viktig rolle som en pålitelig og trygg leverandør av olje og gass til Europa i dag og i lang tid framover, sier Kragseth.

Onsdag holdt Petoro en pressekonferanse. I pressemeldingen informerer de at gjennom 2021 har aktiviteten på norsk sokkel vært høy blant annet takket være de økonomiske insentivene Stortinget innførte for å sikre aktiviteten for leverandørindustrien under pandemien.

– En hel rekke beslutninger om utbygging er tatt i 2021 og flere skal tas i år. Petoro har aldri hatt så mange prosjekter i sin portefølje som skal bringes fram til en investeringsbeslutning, skriver aksjeselskapet.

– Det hviler et stort ansvar på operatører og partnere for å sikre at alle prosjekter som kommer til beslutning er grundig gjennomarbeidet, sier Kragseth og understreker at Petoro med sin store portefølje har et særskilt ansvar.

Mener elektrifiseringen må fortsette

Martin Linge-feltet som startet opp i 2021 var en viktig milepæl for Petoro. Feltet er elektrifisert og et godt eksempel på hvordan de skal bidra til å nå målene om utslippskutt fra norsk sokkel. Samtidig har strømkrisen ført til at enkelte har tatt til orde for å bremse elektrifiseringen av sokkelen.

– Vi mener elektrifiseringen må fortsette fordi den er vårt viktigste verktøy for å kutte utslippene. Alle må feie for egen dør, sier Kragseth.

Elektrifisering bidrar til utslippsfri produksjon av gass, og denne gassen kan bli bærebjelken i produksjonen av andre utslippsfrie energibærere, som hydrogen og ammoniakk.

– Norge skal produsere gass i mange tiår framover. Gass blir et viktig bidrag i den grønne omstillingen, avslutter Kragseth.

Økonomiske resultater

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 186 milliarder kroner, 127 milliarder høyere enn i fjor. Petoro skriver i pressemeldingen at denne økningen skyldes i hovedsak vesentlig høyere inntekter som følge av økte olje- og gasspriser.

– Total produksjon var 1026 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en oppgang på 38 kboed sammenlignet med i fjor.

Gassproduksjonen var på 101 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en økning på tre prosent sammenlignet med i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt gassuttak på Troll og Oseberg, delvis motvirket av stans i produksjonen fra Snøhvit etter brannen på Melkøya.