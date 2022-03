Slik skal 8. mars markeres i Sandnes

– Det blir flott markering av 8. mars i Sandnes. I år er det 5-årsjubileum, og vi er svært glade for at vi kan samles igjen, etter to år med korona og mye isolasjon. Vi ser fram til å være sammen på Hotell Residence midt i hjertet av Sandnes, skriver Heidi Bjerga, leder av 8. mars-komiteen i Sandnes, i en pressemelding.

Arrangementet starter klokken 19.00, og under markeringen blir det taler, appeller og kulturelle innslag. Janne Stigen Drangsholt, forfatter og professor ved fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, loser de frammøtte gjennom kveldens program.

Årets hovedtaler er Ingvil Hellstrand, forsker ved Senter for kjønnsstudier, som har valgt tittelen «Feminisme i endring?». Det blir også appeller fra ung ordfører i Sandnes og Flyktningenheten i Sandnes. I tillegg skal også Ksenia Abakumova og Alla Almedag og/eller Lyudmyla Nilsen holde appell.

[ Klart for 8. mars markering: – Tar du rettighetene dine for gitt, mister du dem ]

Et etterlengtet tiltak

Under markeringen blir det også musikalske innslag og noen overraskelser underveis. Det blir også mulig å følge arrangementet digitalt, da det vil streames via Sandnesposten, ifølge pressemeldingen.

– I 2017 gikk partiene sammen om å få til en markering på kort varsel. 8. mars-markeringen viste seg å være et etterlengtet tiltak, så vi har fortsatt med markeringer hvert år siden 2017, og det er nå 20 organisasjoner og partier som står sammen bak arrangementet, skriver Bjerga.

Hun ble valgt til å lede arbeidet i arrangementskomiteen sammen med Wenche Pedersen fra Utdanningsforbundet og Susanna Aske fra Venstre.

Partiene som stiller opp er SV, Sp, Ap, V, KrF, H, MDG, Rødt og FrP. Fra lag og organisasjoner stiller LO i Sandnes og Gjesdal, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen FO, Human-Etisk Forbund, IKFF – internasjonal kvinneliga for fred og frihet, språkkafeen ADLE, Soroptimistene og Sanitetsforeningen.