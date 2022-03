Stavanger vil samarbeide med Oslo om flyktninghjelp

Det skriver Aps rådgiver Øyvind Jacobsen i en mail til RA.

– Vi fikk en god gjennomgang av de rutiner Oslo har iverksatt. De har allerede mottatt et stort antall flyktninger fra Ukraina, og et stort og velsmurt apparat som tar imot og tilrettelegger. Det var absolutt inspirasjon å hente, sier Nessa Nordtun og legger til at de samtidig fikk gitt Oslo nyttig innspill på hvordan beredskapsavdelingen i Stavanger har organisert deres mottak.

– Slik erfaringsutveksling gjør kommunene bedre rustet til å ivareta flyktningene som nå kommer til begge byer. Den dialogen skal vi opprettholde framover, sier hun.

[ NHO-Grindland mener det er svakt at det ikke er noen rogalendinger i regjering ]

Mange hensyn skal ivaretas

Stavanger-ordføreren forteller RA at det var et godt møte.

– Det er viktig at vi deler erfaringer for å kunne ta vare på de som kommer på best mulig måte. Det kommer til å komme mange, og vi er klare til å ta imot det antallet UDI ber oss om å ta imot, sier Nessa Nordtun før hun fortsetter:

– Det er mange hensyn som skal ivaretas og mye forskjellig bistand som skal gis. Der fikk vi nyttige innspill fra Oslo, og fikk gitt noen gode erfaringer fra Stavangers arbeid med tidligere flyktningsituasjoner. Kommunen har en god beredskap, men det er alltid noe å bli bedre på.

RA har tidligere skrevet om at både Stavanger og Sandnes kommune er klare for å ta imot ukrainske flyktninger. I en interpellasjon fra Dag Mossige (Ap), Eirik Faret Sakariassen (SV), Sara Mauland (Rødt), Dagny Sunnanå Hausken (Sp) og Daria Maria Szymaniuk (MDG) til formannskapet 10. mars, ønsker politikerne at formannskapet skal slå fast at Stavanger kommune er klar til å bistå ved å ta imot flyktninger fra Ukraina dersom det blir behov for det. De ber kommunedirektøren bringe dette videre til nasjonale myndigheter. Nessa Nordtun påpeker at dagens møte var ikke med nasjonale myndigheter, men med Oslos politiske ledelse for å utveksle erfaringer for hvordan kommunene best mulig kan ta imot de som kommer.

– Det er allerede ankommet ukrainske flyktninger til vår region, og mange flere vil komme, sier hun.

[ Lokale Ap-topper støtter Hadia Tajiks avgjørelse: – Hun har vært en svært dyktig minister ]

Et omfattende Oslo-program

Ap opplyser at Oslo allerede har gitt ti millioner kroner til Flyktninghjelpen, og at mye tyder på at Stavanger også vil gi et millionbeløp til organisasjonen som ledes av Stavanger-mannen Jan Egeland. Flyktninghjelpen har allerede 70 ansatte inne i Ukraina.

Nessa Nordtun og Mossige har et omfattende program under besøket i Oslo, og i tillegg til møtet med den politiske ledelsen i hovedstaden, har de også hatt flere møter med regjeringsaktører for å fremme Stavangers interesse.

– Vi opplever at denne regjeringen lytter til oss. Det er en fordel for Stavangers del at det er Arbeiderpartiet som leder både by, kommune og nasjon, sier Mossige, som trekker fram et møte med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om et framtidig medisinstudie til Stavanger som et av høydepunktene under «Oslo-turneen» til duoen.