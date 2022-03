Ukraina-støtte i Ryfast

Statens vegvesen inspireres av Tana bru og fredag ble belysningen i Ryfast omgjort til det ukrainske flagget.

Ryfast er 14.459 meter lang og er 389,4 meter under havet. Det ukrainske flagget «vaier» på midten, i fjellhallen, på midten av tunnelen.

Seniorrådgiver i Statens vegvesen, Øyvind Ellingsen, forteller litt om bakgrunnen:

– Vi fikk oversendt et bilde av Tana bru, som har vunnet mange priser for sin lyssetting. De hadde lyssatt bruen i de ukrainske fargene. Jeg tenkte at dette kunne vi også få til. Vegdirektoratet sa ja, og fredag morgen sendte vi ned folk til å ordne, sier Ellingsen til RA.

– Vi har fått mange likes og gode tilbakemeldinger på sosiale medier så langt, forteller Ellingsen, som også vil se om det er mulig å gjøre det samme andre steder, legger Ellingsen til.

Normalt er det fire forskjellige farger som roterer i fjellhallen døgnet rundt. Nå vil det ukrainske flagget få lyse i 14 dager fram i tid.