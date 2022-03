Nå blir det lettere å få pass: Øker kapasiteten

Sør-Vest politidistrikt øker kapasiteten på pass etter stor pågang. Det melder politiet i en pressemelding fredag.

– Alle våre sju passlokasjoner vil nå øke produksjonen av reisedokumenter. Det legges ut nye timer på politiets nettsider hver mandag og onsdag i tidsrommet klokka 08.00-09.00, forklarer leder Felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Vest politidistrikt, Leif Ole Topnes.

Alle passkontorene i distriktet vil tilby timer alle hverdager. Enkelte lokasjoner legger også til rette for langdager og timebestilling i helger.

– Møt forberedt

For å få nytt pass må man ha med gammelt pass, selv om det er utløpt. Nytt pass kan kun betales med kontanter eller bankkort, ikke kredittkort.

– Det er egne regler dersom en skal søke om pass til barn. Våre medarbeidere har nå stort fokus på å betjene kunder som skal ha nytt pass, og vi har derfor begrenset kapasitet til å svare på telefoner. Vi setter derfor pris på om innbyggerne søker informasjonen som finnes tilgjengelig på våre nettsider, sier Leif Ole Topnes.

50.000 uten pass i fjor

Bakgrunnen for den økte kapasiteten er at det i fjor var 50.000 innbyggere i politidistriktet som hadde utgått pass. I fjor oppfordret politiet folk til å fornye passet selv om de ikke hadde planlagt reise i nærmeste framtid. En god del innbyggere tok oppfordringen i fjor, men fortsatt er det mange som har behov for nytt pass, ifølge politiet.

Det ga politiet grunn til å tro at det ville bli utfordrende å skrive ut nye pass til alle som trengte det når reiserestriksjonene ble lettet.