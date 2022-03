Krigen i Ukraina: Politiet advarer mot bilder og videoer

Sør-Vest politidistrikt advarer mot å se på bilder og videoer fra krigen i Ukraina i sosiale medier.

– Å se disse videoene eller bildene kan skape frykt og gjøre både barn og voksne redde og bekymret. Som voksne må vi være til stede for barna og snakke med dem om det de ser på sosiale medier, skriver Nettpatruljen på sin Facebook-profil.

Politiet tipser foreldre om å gå inn i innstillingene til for eksempel TikTok-appen, for å gjøre den mer barnevennlig: Settings and privacy --> Digital Wellbeing --> Restricted Mode.

– Her kan du begrense visningen av innhold som kan være skadelig å se. Det finnes også innstillinger i appen som kan gjøre TikTok mer familievennlig: Settings and privacy --> Family Pairing.

Nettpatruljen minner også foreldre om at politiet er tilgjengelig i Messenger og på Instagram for å gi råd og veiledning.

I en undersøkelse Unicef har utført blant barn og unge i Norge, svarer 65 prosent at de er bekymret for at det skal bli krig i Norge. Undersøkelsen er gjort blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år i forbindelse med den dramatiske situasjonen som nå utspiller i Ukraina.

– Dette viser hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det dramatiske som nå utspiller seg i Ukraina og nabolandene. Det at voksne er åpne og lyttende og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant barn og unge, sier direktør for Barns rettigheter, Kristin Oudmayer, i Unicef Norge.

– Ikke kall folk hysteriske

Nylig skrev Dagsavisen at hjelpetelefoner flommer over av folk med krigsangst.

– Alle våre medlemsorganisasjoner som har hjelpetelefoner opplever nå enorm pågang. Vi merker også at folk henvender seg til oss på andre måter. Jeg har i dag blitt stoppet på gaten og på vei til Nyhetsmorgen i NRK sa taxisjåføren: «Tror du det blir krig her? Jeg bekymrer meg så veldig fordi jeg har barn og unge i familien». Jeg tror vi alle er bekymra nå men i ulik grad, men det er viktig at vi ikke bekymrer oss for mye fordi det kan føre til stress og uro som er skadelig både fysisk og psykisk, sier Tove Gundersen til Dagsavisen.

– Hva bør vi si til en person som nå uttrykker redsel for krig og atomraketter, at det skal komme hit?

– Ta vedkommende på alvor. Vær raus med tid og støtte. Det er en stor spennvidde i folks reaksjoner, men helt naturlig og normalt å reagere på en situasjon de ikke har erfaring med fra tidligere. Og for all del, ikke kall folk hysteriske eller be dem ta seg sammen, sier Tove Gundersen.

