Kolumbus forventer trafikkproblemer neste uke

Det opplyser Kolumbus i en pressemelding fredag.

– En av hovedpulsårene til kollektivtrafikken i Stavanger sentrum stenges mandag 7. mars, og vi forventer problemer i trafikken hele neste uke, skriver de.

Tidligere denne uken informerte kommunen om at Kongsgata mellom kryssene med Stiftelsesgata og Klubbgata er stengt for trafikk fra 7. til 11. mars, på grunn av asfaltering.

– Gaten blir midlertidig asfaltert, slik at den blir forsvarlig å bruke for bussjåfører, syklister og andre, skrev kommunen i en pressemelding.

Kolumbus-direktør Edith Nøkling er forberedt på en kaotisk uke for kollektivtrafikken i sentrum.

– Vi er glade for at det endelig blir gjort noe med Kongsgata, den ødelagte brosteinen har vært forferdelig å kjøre på. Men, det er ingen tvil om at den kommende uken vil bli krevende for passasjerer som normalt tar bussen gjennom Stavanger sentrum, sier hun.

Råder om å laste ned sanntidsapp

Videre i pressemeldingen skriver Kolumbus at deres kundesenter er forberedt på å hjelpe alle som har spørsmål om omkjøringene. Likevel har Nøkling en oppfordring til alle som skal reise med buss neste uke.

– Alle som ikke har gjort det bør laste ned sanntidsappen vår. I sanntidsappen får du varsler om endringer og omkjøringer som kan påvirke din reise, sier hun før hun fortsetter:

– Trøsten er at dette bare tar fem dager, allerede neste uke får bussene kjøre i Kongsgata igjen, uten risting og ubehag for de som tar bussen.

Som følge av arbeidet påvirkers flere bussruter og holdeplasser, og bussrutene som normalt går i Kongsgata vil kjøre gjennom Bergelandstunnelen mandag til fredag neste uke.

Fra forsommeren 2023 skal Kongsgata totalrenoveres med ny brostein.

