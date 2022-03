Direktoratet for strålevern: – Veldig alvorlig situasjon

Natt til fredag pågikk det kamper ved atomkraftverket Zaporizjzja, som førte til at det brøt ut brann. Ifølge ukrainske myndigheter ble brannvesenet beskutt da de forsøkte å slukke brannen, men ved 5.50-tiden meldte brannvesenet at brannen var slukket.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA bekreftet senere at det ikke var målt høyere nivå av radioaktiv stråling ved Zaporizjzja. Direktoratet for strålevern (DSA) sier likevel at situasjonen er alvorlig.

– Dette er Europas største kjernekraftverk. Hvis det skjer en alvorlig ulykke med nedsmelting av kjernen, blir det stort utslipp av radioaktive stråler som fraktes med vær og vind, sier beredskapsdirektør i DSA Astrid Liland til NRK.

Hun sier de er i tett dialog med Meteorologisk institutt, som sier det i dag blåser rett østover.

– Så det er ikke sånn at hvis det skjer et utslipp, blir Norge rammet, sier hun.

– Men vi vet ikke når det går galt, og vi vet ikke hvilken retning vinden blåser da, så vi er i full stab her og jobber med denne hendelsen, sier Liland.

Bellona-Hauge: – Jævlig alvorlig

En ulykke ved atomkraftverket Zaporizjzja kan tilsvare Fukushima-ulykken eller kanskje verre, sier leder Frederic Hauge i miljøstiftelsen Bellona.

Hauge sier han likevel følger situasjonen med argusøyne.

– Dette er jævlig alvorlig, sier Hauge til VG.

Stiftelsen har i tre tiår arbeidet i Russland og Ukraina blant annet med å belyse temaer rundt atomsikkerhet og miljøforurensning.

Hauge sier han også er urolig for lagringsbassengene som lagrer brukt kjernebrensel. Disse er avhengig av energi for å holde seg kjølige, men et tilfeldig missil kan treffe og ødelegge sirkulasjonen av kaldt vann.

– Konsekvensene av å angripe et slikt atomkraftverk … Ja, vi risikerer en ulykke som kan tilsvare Fukushima, kanskje mye verre, sier Hauge.

Fukushima-ulykken i Japan inntraff den 11. mars 2011, da landet ble rammet av et jordskjelv.

160.000 måtte evakueres og det ble opprettet et avsperret område med en radius på 20 kilometer rundt kraftverket. Det anslås at minst 1.600 personer, mange av dem eldre, senere døde av fysiske og psykiske belastninger etter evakueringen.

Støre til NRK om angrepet på atomkraftverk: – På linje med galskap

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fordømmer brannen ved atomkraftverket Zaporizjzja, og sier angrepet som førte til brannen, er på linje med galskap.

Støre sier Norge følger med på utviklingen ved Europas største kjernekraftverk og sier beredskapen er god. Det er ikke bekymring for atomnedfall i Norge per nå.

– Hvis det skulle skje en ulykke, vil det ta omtrent 48 timer før det kommer til Norge, sier han til NRK.

Samtidig understreker han at hendelsen viser krigens totalt uakseptable karakter.

– Det blir jo nok en kraftig fordømmelse. Dette er jo på linje med galskap å angripe på denne måten, sier Støre.

