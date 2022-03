Stor Rogfast-kontrakt lyst ut

– Nå er vi klar til å ta det neste store steget for å bygge verdens dypeste og lengste undersjøiske veitunnel. Dette er nummer to av tre kontrakter på over 3 milliarder kroner, sier prosjektleder i Statens vegvesen Oddvar Kaarmo, i en pressemelding.

E04-kontrakten starter på Bokn i Nord Rogaland og går halvveis mot Kvitsøy. I lengde og størrelse er den lik som E03 som ble lyst ut i fjor.

– Interessen ved den forrige utlysningen viste at det er mange nasjonale og internasjonale entreprenører som er klar til å bli med på Rogfast-eventyret. Vi håper interessen for denne er like stor, sier Kaarmo.

Fakta om E04:

Entreprise E04 hoved tunnel nord, skal bygges som en 9,2 kilometer lang toløpstunnel med tverrsnitt 2xT10,5.

Tunnelen skal ha betongelementer i vegg og tak.

Det skal bygges 12 tekniske bygg, 6 pumpestasjoner samt en del mindre konstruksjoner i tunnelen.

Det skal bygges portaler, ett teknisk bygg i dagen, ei bru, en kulvert og 1,4 kilometer fire felts vei i dagen og 1 kilometer lokalveier.

Det skal etableres til sammen fem sjøfyllinger i Haugaland distriktet, der det meste av steinen fra tunnelen skal plasseres. Tre av fyllingene skal plastres.

Kontraktsform – enhetspris med prekvalifisering og forhandling

Byggherreanslag 3,5 milliarder kroner

Rogfast er en del av ferjefri E39 og blir 26,7 kilometer lang når den står ferdig i 2033

Det blir tilbudskonferanse og befaring i Arsvågen på Bokn 15. mars 2022. Entreprenører som ønsker å delta i prekvalifisering må søke innen 8. april. 2022.

Rogfast-illustrasjon (Statens vegvesen)