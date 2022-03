UiS-studenter arrangerer støttekonsert for Ukraina

Torsdag 3. mars inviterer studenter ved Universitetet i Stavanger (UiS) til støttekonsert i Kuppelhallen til inntekt for hjelpeorganisasjoner i Ukraina. Det melder UiS i en pressemelding tirsdag.

Inntektene fra konserten går uavkortet til Flyktninghjelpen og UNICEF; organisasjoner som allerede gjør en stor jobb i Ukraina.

På rekordtid har aktører fra alle disipliner ved Fakultet for utøvende kunstfag samlet seg for å sette opp konsert i Kuppelhallen til inntekt for Ukraina.

Studenter ved fakultetet, med støtte av noen instrumentalister fra Stavanger Symfoniorkester, vil lede publikum gjennom en aften bestående av vakker og utfordrende musikk og dans, i flere sjangre, ifølge pressemeldingen.

Universitetets ukrainske studenter er også med på konserten.

Stavanger Konserthus har stilt opp og lånt studentene Kuppelhallen gratis. Konserten vil strømmes, så det er mulig å se den fra alle deler av landet.

TID OG STED: Torsdag 3. mars kl. 19:00 i Kuppelhallen – Stavanger Konserthus

VARIGHET: 2 timer, inkludert pause

ARRANGØR: Studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger