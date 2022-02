Setter opp buss for tog

Fra mandag 28. februar til torsdag 3. mars vil det foregå vedlikeholdsarbeid på flere steder og delstrekninger mellom Egersund og Sandnes.

Det melder Go-Ahead Norge i en pressemelding.

I perioden arbeidet foregår vil det bli satt opp buss for tog.

I pressemeldingen påpekes det at Jærbanen er tett trafikkert med både person- og godstrafikk. Dette fører til at slitasjen er stor, og banen trenger pleie.

– I denne perioden vil vi utføre viktig og nødvendig arbeid. Målet med alt vi foretar oss av stort og smått, er å sørge for at Jærbanen blir enda mer robust og driftssikker, slik at alle tog kommer sikkert fram i rute hver dag, sier banesjef Tallak Langmyr i Bane NOR.

– I løpet av en håndfull hektiske dager får vi gjort mye viktig arbeid. Det kommer de reisende til gode, understreker banesjefen.

Påvirker togtilbudet

– Arbeidet påvirker togtilbudet på Jærbanen, men vi er nødt til å stenge mens entreprenørene jobber i skinnegangen, forklarer Langmyr.

Banesjefen legger til at alt arbeid som skal utføres på ukedagene, vil foregå på dagtid mellom kl. 12.12 og 17.40.

Han understreker at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst, og minner om at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

– Flere lurer på tidspunktet for togstansen. Hvorfor legges det til ettermiddagsrushet?

– Det er mange hensyn å ta. Vi skulle gjerne unngått buss for tog i ettermiddagsrushet, men det er vanskelig å finne alternative løsninger for godstransport.

Vedlikeholdsarbeidet på Jærbanen omfatter blant annet:

– Kontroll av kontaktledningsanlegg og høyspenningsanlegg.

– Utskifting av ballastpukk under sporene for å sikre bedre drenering-

– Utbedring av skinner

– Grunnundersøkelser

– Kontroll av signalanlegg, sikringsanlegg og sporveksler

– Plattformarbeid på Hellvik stasjon

– Justering og pakking av spor på Hellvik stasjon