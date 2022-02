Heiste det ukrainske flagget: - Viktig å vise vår sympati

– Stavanger er en internasjonal by, og i denne alvorlige situasjonen er det viktig for oss å vise sympati med det Ukraina opplever, sier ordfører Kari Nessa Nordtun til RA. Torsdag formiddag ble det ukrainske flagget heist på to svært synlige steder i Stavanger etter at Russland natt til torsdag invaderte sitt naboland.

Kari Nessa Nordtun har ikke gjort en slik markering som ordfører tidligere, men mener dette er en historisk dag siden saken er så alvorlig.

– Det er krig i Europa, med en selvstendig stat som går inn i en annen selvstendig stat sitt område og angriper ukrainske byer og befolkningen. Det er viktig for oss å markere avstand til det og sympati til det ukrainske folket.

[ Les alt om krisen i Ukraina her ]

Ideen om å heise flagget kom fra gruppeleder i Frp, Leif Arne Moi Nilsen. Deretter sonderte de forslaget med beredskapssjefen.

– Vi hørte med beredskapssjefen fordi vi er nødt til å se helhetlig på dette, men vi kom fram til at dette er en viktig markering som vi ønsket å gjennomføre.

Ordføreren påpeker at avgjørelsen om å invadere Ukraina er tatt av president Vladimir Putin, ikke det russiske folk. Og at det også er mange russere som har det vondt i dag. Kari Nessa Nordtun opplyser også at en ukrainsk forening vil stå for støttemarkeringer i sentrum i løpet av de nærmeste dagene.