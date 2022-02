Dette vil de gjøre med overskuddet fra 2021

I en pressemelding fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet, varsler gruppelederne at de i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og disponering av overskuddet for 2021 vil fremme forslag om å benytte deler av overskuddet til å fjerne eiendomsavgiften for alle boliger og fritidseiendommer i inneværende år

– Stavanger kommune har svært gode økonomiske resultater i 2021. Det foreløpige regnskapet for kommunen viser et netto driftsresultat på 988 millioner kroner, tilsvarende 7,6 prosent av samlede driftsinntekter. Det er svært gledelig å se at vi har kommet oss gjennom et krevende år på en slik måte, skriver gruppelederne.

De påpeker at hovedårsaken til det store overskuddet er at Stortinget i 2020 besluttet å tildele en større andel av skattepengene til kommunene for å ta høyde for antatt dårligere økonomiske tider i etterkant av koronapandemien.

– Ekstraordinære statlige stimuleringsmidler ble opprettholdt og aktiviteten i næringslivet ble mye høyere enn forventet i 2021. Vi er svært glad for at regjeringen gjennom hele 2021 har fulgt utviklingen i pandemien tett, og gjennom å nettopp styrke kommuneøkonomien har gitt kommunene det nødvendige økonomiske handlingsrom. I tillegg ble innbetalinger av restskatter historisk høyt, understrekes det i pressemeldingen.

Vil redusere avgiftstrykket

De borgerlige partiene i Stavanger mener imidlertid at kommunens innbyggere har merket pandemien på flere måter, med oppsigelser, permitteringer og økte kostnader på varer og tjenester.

– Etter omtakseringen økte også eiendomsskatten for de aller fleste innbyggerne betydelig. Den største utgiftsposten for de fleste innbyggerne er mangedoblingen i strømprisene i tillegg, og her har mindretallspartiene allerede fremmet en rekke forslag for å dempe belastningen på innbyggerne, skriver gruppelederne i pressemeldingen.

– De borgerlige partiene i Stavanger har vært tydelige på at vi går til valg i 2023 på å fjerne eiendomsavgiften i Stavanger kommune i løpet av fireårs perioden. Vi har også som målsetting å redusere det øvrige avgiftsnivået i kommunen. Det svært gode resultatet for 2021 gir oss også muligheten til å allerede nå redusere på avgiftstrykket til våre innbyggere. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet varsler med dette at vi i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og disponering av overskuddet for 2021 vil fremme forslag om å benytte deler av overskuddet til å fjerne eiendomsavgiften for alle boliger og fritidseiendommer i inneværende år, sier Henrik Halleland (KRF), Leif Arne Moi Nilsen (FRP), Karl W. Sandvig, (Pensjonistpartiet), Mette Vabø (V) og Sissel Knutsen Hegdal (H) i pressemeldingen.

De påpeker at eiendomsskatten utgjør ca. kr 270 millioner, og at dette forslaget samsvarer for øvrig med det som ble fremmet i kommunestyret i desember i deres felles forslag til Handlings og økonomiplan for 2022–2025.

Mindretallspartiene vil fram til behandling av saken vurdere ytterligere investeringer, som oppgradering av uteareal på skoler og barnehager, investeringer på bofellesskap, omsorgsboliger og idrettsanlegg, samt målrettede tiltak til familier med lav inntekt, ifølge pressemeldingen.