Ordføreren tok imot OL-heltene på flyplassen

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun, var mandag kveld til stede på Stavanger lufthavn, Sola for å ta imot Stavangers første gullvinner i et vinter OL, skøyteløperen Peder Konghaug. Med flyet kom også skøyteløperen Marit Fjellanger Bøhm som har levert gode prestasjoner i Beijing.

– Jeg er utrolig stolt over at Stavanger har skøyteløpere som konkurrerer på dette nivået. Det er fantastisk at Peder Kongshaug kommer hjem med OL-gullmedalje, sier ordføreren.

– Det er gøy å se resultater av satsingen vår på idrettsanlegg for barn og unge, legger hun til.