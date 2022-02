Vil belønne VGS-elevene for innsatsen

Rogaland MDG vil gi ekstra midler til en «tilbake til hverdagen-pakke» til videregående skoler i fylket.

Tanken er at pengene fortrinnsvis bør gå til sosiale aktiviteter for elevene, som for eksempel kino, en teaterforestilling eller et restaurantbesøk.

– Vi foreslår at skolene, sammen med elevene bestemmer hvordan midlene skal brukes best mulig til fremme av bedre skolemiljø og samhold, sier Erlend Kristensen i Rogaland MDG.

Kristensen sitter i opplæringsutvalget i fylket, og på tirsdag skal han ta opp forslaget i Fylkestinget.

– Hvorfor ønsker dere å foreslå denne «tilbake til hverdagen-pakken»?

– MDG mener at elevene i videregående skole har forsaket mye av sin viktige ungdomstid i forbindelse med koronastengingen av samfunnet. Dette har gått ut over det sosiale livet for alle. Det viser seg dessverre også at omfanget av psykiske problemer har økt. Skolesjefen uttaler at «vi mister elever». Det er derfor på tide å takke ungdommen for innsatsen de har gjort ved å stille lojalt opp for eldre og personer i risikogruppene i forbindelse med koronapandemien, sier Kristensen til RA.

Han forteller at ideen om denne pakken kom da de hadde en diskusjon på en intern Facebook-gruppe i Miljøpartiet De Grønne.

[ Slik kan nytt fylkeshus bli ]

– Vi diskuterte om det var noe vi kunne gjøre for elevene i den videregående skolen på tampen av året. Gitt at elvene nå har hatt to år med store deler av tiden på rødt nivå og begrenset med ordinær skole. Da dukket ideen om en «tilbake til hverdagen pakke» opp. Vi burde gi dem en best mulig avslutning på skoleåret og kompensere litt for det tapte. Og ikke minst som takk for innsatsen i noen viktige år av deres liv, sier MDG-politikeren.

Han påpeker videre at gratisprinsippet i skolen også har blitt strammet inn, uten at det er fulgt opp med offentlige penger til ekskursjoner eller besøk på teater eller kino.

– Dermed har elevene i den videregående skolen blitt dobbelt rammet de siste årene for slike sosiale tiltak, understreker Kristensen.

Nye vennskap

– Hvilke forventninger har du til tilbakemeldinger fra fylkesordføreren?

– Årsresultatet til fylkeskommunene er meget godt for 2021 og derfor håper vi at fylkesordføreren sammen med posisjonen kan være enige i at det er en god idé med en «tilbake til hverdagen-pakke» til elevene i den videregående skolen. Elvene har vært i en ekstraordinær situasjon. Da tenker vi at det også kan iverksettes ekstraordinære tiltak.

– Mange elever har blitt vant med en unormal skole de siste årene. Nå må vi prøve alt for at de siste månedene før ferien blir så normale og kjekke som mulig. En «tilbake til hverdagen-pakke» kan være et godt startskudd for dette, legger han til.

Kristensen mener vi må legge koronastengingen bak oss og starte det normale livet igjen.

– Men dørstokkmila kan være lang, mens denne pakken kanskje kan gjøre den mye kortere for mange. Vi håper at dette kan bidra til at flere ungdommer kommer seg ut på teater, kino og restauranter og sosial omgang og kanskje også nye vennskap. Det er viktig for mange. Og ikke minst vil dette bidra til ekstra støtte til kulturlivet og utebransjen som også har vært hardt rammet de siste årene.

[ Høyt fravær i barnehagene, ber foreldre bidra ]