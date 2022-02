Høyt fravær i barnehagene, ber foreldre bidra

Det er for tiden et svært høyt fravær blant barnehageansatte som følge av pandemien, melder Stavanger kommune. Nå ber kommunen om at barn med symptomer ikke møter i barnehagen.

Mange barnehager har nå et fravær på mellom 30 og 40 prosent. Dette påvirker barnehagedagen i stor grad. Fraværet er så høyt at det er nødvendig at Stavanger kommune som barnehageeier nå tar ytterligere grep for å sikre forsvarlig drift i den krevende situasjonen, melder kommunen på sine hjemmesider.

– Den siste uken har flere virksomheter måttet redusere åpningstidene. Hvis fraværet øker ytterligere, vil det bli utfordrende å gi et forsvarlig barnehagetilbud. I verste fall kan det bli aktuelt å stenge enkelte barnehager, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.

– Barnehagene må kunne drives forsvarlig. Det innebærer blant annet å ivareta sikkerhet, barnas grunnleggende behov og de ansattes HMS-forhold, fortsetter hun.

Konsekvenser for lek og læring

Hun understreker at stabilitet og tilstedeværelse blant personalet er viktig for kvaliteten i barnehagen, spesielt med tanke på de yngste barnas trygghet.

– Intensjonen med å ta vekk de nasjonale smitteverntiltakene var å skjerme barn for tiltaksbyrden. Når barnehagene blir rammet av et så høyt fravær, mangler barna sine trygge tilknytningspersoner. Det går ut over leke- og læringsmulighetene, og det kommer ikke barna til gode, sier barnehagesjefen.

For å forsøke å begrense fraværet i barnehagen og ivareta drift, ber Stavanger kommune om at: