Kvinne tiltalt for å ha løyet om datterens helsetilstand

Kvinnen skal ikke direkte har vært voldelig mot sitt barn, verken fysisk eller psykisk, men ha løyet om sin datters helsetilstand, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge tiltalen skal 33 åringen over en ettårsperiode, mishandlet sin datter ved å fortelle til sykehus og legevakt at barnet gjentatte ganger hadde hatt epileptiske anfall, til tross for at det ikke var tilfelle.

De uriktige opplysningene førte til at barnet måtte gjennomgå en omfattende utredning og behandling ved barneklinikken på Stavanger universitetssjukehus. Barnet ble også satt på epilepsimedisinering.

Alt dette «påførte barnet unødvendig smerte, engstelse, ubehag og risiko», skriver statsadvokaten i tiltalen.

33-åringen erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge tiltalen skal moren kort tid før mishandlingen skal ha startet, ha tegnet en barneforsikring som ville gitt 300.000 kroner dersom barnet ble diagnostisert med epilepsi.

Kvinnen er også tiltalt for på forskjellige måter ha svindlet eller forsøkt å svindle til seg totalt 816.000 kroner.

