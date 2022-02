Vil ha strengere regler for bruk av elsparkesykkel

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender nå Statens vegvesen forslag om ytterligere innstramminger i reglene for små elektriske kjøretøy på høring.

Regjeringen ønsker blant annet forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau og tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring.

– Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har vi sett et konfliktnivået på fortauene som har vært uakseptabelt høyt. Elsparkesykler har også vist seg å ha høy ulykkesrisiko, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Høringen omfatter følgende forhold:

Forslag om forbud mot bruk på fortau.

Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.

Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de for moped.

Forslag til endringer i skiltregler knyttet til omklassifisering, nytt vegoppmerkingssymbol for liten elektrisk motorvogn og klargjøring av virkeområdet for lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Fra før er det innført promillegrense på 0,2, omklassifisering til motorvogn, aldersgrense på 12 år, og hjelmpåbud for barn og unge under 15 år for elsparkesykkel-bruk.

– På høy tid

– Det var på høy tid at det kom regler for elsparkesykler. Vi har fra starten sett uakseptabelt høye skadetall og betydelige trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til bruken av elsparkesykler, da er det viktig at vi regulerer bruken av disse. De nye reglene regjeringen har vedtatt og reglene som er foreslått, dekker flere områder som påvirker trafikksikkerheten til de som bruker kjøretøyene. Men, når vi nå først skal regulere så kunne vi gjerne tatt i litt hardere, som de har gjort i Danmark – hvor de har innført hjelmpåbud for alle. Dette er noe vi også ønsker oss på sikt, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, til RA.

Hun påpeker at når elsparkesyklene nå omklassifiseres til motorvogn så har de i utgangspunktet ikke noe gjøre på et fortau.

– Det finnes ingen andre motorvogner som får kjøre på fortau. Vi har sett at det er mange konflikter knyttet til kjøring på fortau og ikke minst er det mange ulykker knyttet til fortauskant. Vi er i utgangspunktet positive til de nye forslagene som har kommet, og jobber nå med å få på plass et detaljert høringssvar, sier Hansen.

Ønsker seg 16 årsgrense

Trygg Trafikk mener at nå som elsparkesykkel skal omklassifiseres at aldersgrensen bør heves til 16 år. Videre ønsker de seg også hjelmpåbud for alle på sikt.

– Hva mener dere er de største utfordringene med elsparkesykkel i trafikkbildet?

– Den største utfordringen knyttet til elsparkesykkel i trafikkbildet er den store graden av ulykker/personskader knyttet til kjøretøyet. Transportøkonomisk institutt anslår at det er fem til sju ganger høyere risiko for skader på elsparkesykler enn for sykler, sier Hansen.

De allerede besluttede reglene vil tre i kraft til våren. Det tas sikte på at forslagene som nå sendes på høring så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft på samme tid.