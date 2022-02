Politihunden er død: - Takk for alt, Eos

Nettpatruljen til Sør-Vest politidistrikt har for vane å skrive og dele ulike sider av det politiet driver med i hverdagen. Tirsdag la politiet ut en innlegg om at politihunden Eos er død. Hunden ble 13 år, eller 88 menneskeår.

Innlegget har i skrivende stund fått over 3000 reaksjoner på Facebook.

Slik minnes Eos, som startet sin karriere i politiet i 2011:

«I løpet av de neste ni årene ble den utadvendte patruljehunden en viktig ressurs sammen med hundefører Johan. Han har sporet opp både tyvegods og kriminelle som har gjemt seg, og funnet savnede personer. Politihunden har vunnet nordisk mesterskap, og fått topplasseringer i flere norgesmesterskap. Mange lot seg begeistre av hunden, enten de møtte ham på barnehagebesøk, Politiets dag eller i bybildet. Eos var en hund som forsto forskjell på lek og alvor, og tilpasset seg etter hvilken situasjon han var i. Sommeren 2020 gikk han av med velfortjent pensjon, og i forrige uke døde vår kjære Eos etter en kort periode med helseplager.

Her er Eos sammen med hundefører Johan. (Politiet)

Ett av oppdragene hundefører Johan husker aller best fra tiden sammen med Eos er da Leirvik Ur ble utsatt på for væpnet ran en lørdag formiddag sommeren 2013. Tre gjerningspersoner forsvant fra åstedet med klokker til en verdi av flere millioner kroner. Politiet fant raskt ut at ranerne hadde fluktet i bil i retning Sauda. Det ble satt inn store politiressurser i jakten på ranerne, også Eos og hundefører Johan. Da fluktbilen ikke klarte en skarp sving på vei ut av Sauda stakk gjerningspersonene til skogs. Ransutbyttet ble funnet i bilen. Eos gikk spor, og fant etter hvert to av gjerningspersonene i terrenget. Den tredje ble senere pågrepet i Sauda sentrum. Gjerningspersonene, som var fra Serbia, ble alle dømt til 3,5 års fengsel. De var da etterlyst for lignende forhold i andre land, og måtte sone også der da de slapp ut av fengsel i Norge.

Eos har vært kritisk syk en rekke ganger, men har alltid kommet seg tilbake. Politihunden ble 13 år gammel, noe som tilsvarer 88 menneskeår.

Takk for alle fine stunder, og ikke minst viktig innsats gjennom mange år!

Hvil i fred, Eos»

