Cirka midtveis i pandemien gikk plangruppen gjennom alle plantegningene av det nye sykehuset for å se om det var noe de kunne gjøre annerledes. Det resulterte i mange endringer, forklarer Elisabeth Haga Jacobsen, prosjektleder for klargjøring for drift på nye SUS. Her med det nye sykehuset i bakgrunnen. (Tone Helene Oskarsen)