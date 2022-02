44-åring dømt til 21 års fengsel for dobbeltdrap på Storhaug

Dommen er identisk med dommen i Sør-Rogaland tingrett fra oktober i fjor, skriver avisen.

Mannen er dømt for å ha drept både ekskona og hennes nye kjæreste med kniv på Storhaug i juni 2020. Han tilsto drapene etter å ha blitt pågrepet, men trakk tilståelsen før rettssaken i tingretten.

Han forklarte i tingretten at det var en annen mann som sto bak drapene, men gikk bort fra denne forklaringen i lagmannsretten. Han nektet straffskyld i begge rettsomgangene, men erkjente i lagmannsretten at det var han som knivstakk og drepte de to.

44-åringen forklarte imidlertid da at det var et uhell at ekskona ble drept, og at hennes nye kjæreste ble drept i nødverge.

Retten trodde ikke på denne forklaringen og mener 44-åringen oppsøkte de to for å drepe dem.

– Samlet etterlater bevisene ingen tvil om at tiltalte drepte de to avdøde med hensikt og etter forutgående planlegging, tilrettelegging og overveielser, heter det i dommen.

Mannen blir i tillegg til drapene dømt for frihetsberøvelse og grove trusler mot en fjerde person som var til stede i leiligheten da drapene skjedde. Denne mannen, som så deler av det som skjedde, får tilkjent 100.000 kroner i oppreisning fra den dømte mannen.