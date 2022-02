Skal gjennomføre omfattende undersøkelse av barnevernet

– Å styrke barnevernet har vært en av flere viktige saker for samarbeidspartiene, både før og etter valget. I disse dager oppretter vi et nytt barne- og familiesenter for å bedre sikre tidlig og riktig hjelp for barn, unge og familier. Vi har fra før styrket økonomien til barnevernet for å ansette flere, men ønsker også å sikre oss at tjenesten er best mulig organisert, både av hensyn til de ansatte, men ikke minst for de barn og familier som er i kontakt med barnevernet, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) om bakgrunnen for at samarbeidspartiene nå ønsker en omfattende gjennomgang av barnevernet i kommunen.

Arbeidet skal være fullført før planlagt revidering av kvalitetsplanen for barnevernstjenesten i 2023, skriver Arbeiderpartiet i en pressemelding torsdag.

Utvalgsleder i oppvekst og utdanning, Eirik Faret Sakariassen (SV) sier undersøkelsens formål både er å identifisere årsaksforhold for tilfeller av svikt, men ikke minst å identifisere forbedringspunkter for barnevernstjenesten.

– Dette er overhodet ikke uttrykk for kritikk av de mange ansatte som gjør en viktig og svært utfordrende jobb hver eneste dag. Det er primært et ønske om å få kartlagt hvordan de ansatte i barnevernstjenesten kan få enda bedre verktøy og organisering for å utøve et særs krevende arbeid, sier Sakariassen.

Vil ha med de ansatte

Sakariassen legger til at flertallspartiene også ønsker å invitere mindretallet til samarbeid om hvordan kommunen skal tilnærme seg saken om kommunal eller nasjonal oppreisningsordning.

– Det verste som kan i skje i denne saken er at dette blir en uverdig politisk krangel som overskygget det saken faktisk handler om, enkeltmennesker som har opplevd uverdig behandling fra offentlige myndigheter, sier han.

Eirik Faret Sakariassen understreker at samarbeidspartiene ikke ønsker å bruke uttrykket «gransking» om gjennomgangen. Gjennomgangen eller undersøkelsen skal ikke rettes mot enkelthendelser eller ansatte, men først og fremst se på struktur og oppgavefordeling for tjenesten som helhet. Stavanger kommunes gjeldende kvalitetsplan for barnevernstjenesten vedtatt i 2018, skal revideres neste år.

– Derfor ønsker vi de ansatte med oss på laget i gjennomgangen. Det er mitt inntrykk at mange som arbeider i tjenesten også har forslag til forbedringspunkter slik at vi kan forbedre tjenestene mot barna som trenger hjelp av barnevernet, sier han.

Trenger mer kunnskap

Det har den senere tiden vært mye medieoppmerksomhet rundt rettssaker mot norske kommuner, blant dem Stavanger kommune, hvor mennesker som ikke har blitt tatt bort fra familien sin, har blitt tilkjent erstatning i voksen alder, skriver Arbeiderpartiet i pressemeldingen.

– Denne omfattende gjennomgangen skal ikke kobles opp mot rettssakene og spørsmål om en kommunal eller nasjonal oppreisningsordning som allerede er bestilt politisk sak på, men være et grunnlagsdokument for hvordan vi kan vedta en enda bedre kvalitetsplan for barnevernstjenesten for årene framover. Penger og flere ansatte er ikke nok. Vi trenger mer kunnskap, sier Nordtun.

Ordføreren understreker at også partiene Folkets Parti, MDG, Rødt og Senterpartiet står helhjertet bak ønsket om en gjennomgang.

– Jeg har også registrert et bredt politisk engasjement for barnevernet i det siste, også fra politikere som tilhører mindretallet i kommunen. Derfor kommer vi til å legge opp til at alle partier får være med å bestemme mandatet i gjennomgangen. I tillegg ønsker vi innspill fra både fagfolk og mennesker som har vært i kontakt med barnevernet på godt og vondt, sier ordføreren.

Endelig mandat for gjennomgangen skal ifølge samarbeidspartiene avklares i løpet av våren.