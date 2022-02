Nytt rekordresultat for Aker BP i fjerde kvartal

Kjell Inge Røkkes olje- og gasselskap Aker BP fikk flere rekordresultater i 2021, godt hjulpet av den høye oljeprisen og rekordsterke gasspriser.

Selskapet endte på et årsresultat på 851 millioner dollar, eller 7,5 milliarder kroner, i 2021.

Samtidig fører høyere kraftpriser til at produksjonsprisen på enhetene stiger fra forrige kvartal.

– De høye olje- og gassprisene bidro til rekordsterke finansielle resultater for Aker BP i 2021. I tider som disse, er det imidlertid viktig å holde seg konsentrert på de tingene vi kan påvirke. For Aker BP betyr det å stadig bli bedre og få ned kostnader og utslipp, sier toppsjef Karl Johnny Hersvik.

Like før jul kunngjorde selskapet at de kjøper Lundin Energys olje- og gassvirksomhet, som var varslet at ville øke utbyttet til selskapet med 14 prosent til 0,475 cent per aksje.

