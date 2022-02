Fra minus til pluss for Aker Solutions

Også omsetningen økte vesentlig, fra rundt 6,9 til 8,7 milliarder kroner, ifølge resultatet som ble lagt fram tirsdag.

Nøkkeltall fra Aker Solutions ASAs resultat for fjerde kvartal 2021. Tall for samme kvartal 2020 i parentes.

* Driftsinntekter: 8,668 milliarder kroner (6,875 milliarder kroner)

* Driftsresultat: 237 millioner kroner (-677 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 166 millioner kroner (-842 millioner kroner)

– Jeg er glad for at vi leverer enda et solid kvartal både operasjonelt og finansielt, og jeg er fornøyd med prestasjonen i 2021 som helhet, sier konsernsjef Kjetel Digre.

Utsiktene er fortsatt gode, og selskapet venter i 2022 økt gjennomføring av prosjekter i markeder hvor det har en sterk stilling, heter det i en børsmelding.

Mandag ble det klart at Aker Solutions kjøper Stavanger-selskapet Unitech. Selskapet har sin spesialitet innen elektriske kraftsystemer og har i dag 35 ansatte, 20 av dem på hovedkontoret i Stavanger.

– Vi har ønsket å få selskapet over i en mer framtidsrettet posisjon. Etter en dialog med Aker Solutions ser vi at vi har mange felles standpunkter, og ønsker. Jo mer vi har pratet, jo mer ser vi at samarbeidet er godt, sier Unitech-sjef Inge Bent Kindem til Aftenbladet/E24.

