Ti gårdsbruk på ni øyer i Stavanger kommune får låne plastpresser

Det skriver kommunen i en pressemelding fredag.

I midten av januar inviterte de kommunens bønder til å bli med på et nytt klimaprosjekt.

– Bønder og bondeorganisasjoner har lenge etterspurt bedre og enklere henteordninger for landbruksplasten, men siden dette avfallet er næringsavfall, kan ikke kommunen bruke gebyrinntekter til å finansiere innsamling. Da må man være kreative og finne andre løsninger, skriver kommunen.

– En del av løsningen er å sikre at plasten holder en slik kvalitet at den enkelt kan gjenvinnes og selges, sier landbrukssjef Geir Helge Rygg.

Dermed startet jobben med å trekke ut de ti som får låne presser slik at plasten kan komprimeres og oppbevares uten å bli våt og skitten, og nå er de ti gårdene plukket ut. Plastpressene skal til Mosterøy, Rennesøy, Finnøy, Halsnøy, Nord-Hidle, Talgje, Ombo, Helgøy og Bjergøy. Kommunen skriver at målet er å plassere pressene ut på gårdene slik at folieplasten kan presses og lagres der den oppstår.

– Vi har vektet de ti gårdene etter geografiske hensyn, størrelse og mengde plast de produserer. Så har vi trukket lodd mellom de som lå likt an. Vi fikk inn 24 søknader, og interessen har vært stor, sier landbrukssjefen.

Prosjektet blir støttet via Miljødirektoratets Klimasats-ordning.

[ Stavanger vil bli klimanøytral innen 2030 ]