Stavanger vil bli klimanøytral innen 2030

Det skriver kommunen i en pressemelding fredag.

– Vi er fornøyde med det vi har levert, og spente på fortsettelsen, sier prosjektleder Gerd Seehuus.

EU rapporterer at de har fått inn søknader om å bli med i rammeprogrammet Horisont Europa fra til sammen 377 byer rundt om i hele Europa. EU skal nå begynne arbeidet med å vurdere de innsendte bidragene, og hvilke byer som blir valgt ut vil bli annonsert i løpet av våren.

– Om vi blir en av byene som blir utvalgt, vil det bety mye for klima- og miljøsatsingen til kommunen, sier direktør i bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad.

Kommunen skriver at dette rammeprogrammet er tett koblet opp til EUs Green new deal, og de hundre byene som blir utvalgt skal teste og drive innovasjon for å lage et grunnlag for at alle europeiske byer skal kunne bli klimanøytrale innen 2050.

– Dette vil heve ambisjonene i våre egne klima- og miljømål, og skal vi klare det så må alle deler i samfunnslivet her i Stavanger bidra. Men en av styrkene vi har i Stavanger er at vi har stor kompetanse i både det lokale næringslivet og i samfunnet ellers, avslutter Seehuus.