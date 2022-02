André Møskeland og Kaare André Ødegaard er en del av Nettpatruljen i Sør-Vest politidistrikt. Møskeland forteller at Nettpatruljen i Sør-Vest mottok cirka 7000 meldinger via sosiale medier i 2021. Han anslår at rundt ti prosent av alle henvendelser som kommer til Nettpatruljen vil ende opp på den nye tjenesten Sikker Chat. (Tone Helene Oskarsen)