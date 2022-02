Tone (43) er blant de frivillige som hedres på Verdens kreftdag

Fredag 4. februar markeres Verdens kreftdag, som i år handler om å hedre de frivillige. En av de som bruker mye tid på frivillig arbeid for kreftsaken er Tone Nikolaisen fra Stavanger. Hun er leder i Gynkreftforeningen i Rogaland.

Selv har Nikolaisen fått beskjed om vulvakreft to ganger og har en lang rekke operasjoner bak seg. Etter kreftoperasjonen står hun i dag igjen med hudlidelsen Lichen sclerosus et atroficus (LS), som kommer til å vare livet ut.

Nikolaisen forteller at et stort problem med denne lidelsen er den fører til at huden hennes nærmest kan smelte sammen.

I tillegg har hun et HPV-16 virus som ikke ser ut til å ville forsvinne fra vulva, slik som det vanligvis gjør når det kommer til HPV.

– Dette HPV-16 viruset er et av de mest aggressivt når man snakker om celleendringer og kreft både på vulva men også livmorhalskreft. Jeg må kontinuerlig til oppfølging og ta biopsier og følge med på hudområder som har celleendringer. Der det er endringer må dette fjernes. Alle operasjoner har ført til at jeg har fjernet enormt mye vev, praktisk talt all kvinnelig anatomi er borte. I 2021 har jeg hatt to operasjoner, og året før var jeg gjennom tre for å nevne kun de to siste årene, sier Nikolaisen.

– Ingen andre kan relatere

Noe som gir Nikolaisen mye glede og mening i hverdagen er det frivillige arbeidet og samholdet hun har funnet i Gynkreftforeningen.

– Jeg vil ikke være alene. Jeg liker å føle meg som del av en gruppe, sier Nikolaisen.

På grunn av hennes sjeldne kombinasjon av diagnoser, var det vanskelig for henne å finne andre som var i samme situasjon.

– Men Gynkreftforeningen byr på et samlingspunkt, hvor man kan dele erfaringer, tanker og følelser med noen som forstår og kan relatere. Ingen andre enn de som har tilsvarende utfordringer forstår oss fullt og helt – ikke samboer, sjefen, mor eller venninner, sier Nikolaisen.

– Når vi møtes blir vi enormt mye rikere på informasjon. Vi har forskjellige tips, metoder og erfaringer. I et behandlingsopplegg handler det ofte kun om diagnoser, behandling og ikke om hvordan du egentlig har det. Du får ikke tildelt tid til å åpne deg opp på den måten hos helsepersonell, forklarer hun.

Nikolaisen synes det er fantastisk at de frivillige blir hedret på Verdens kreftdag i år.

– Det betyr mye å få et klapp på skulderen, og at folk er glade for det vi gjør, sier hun.

Hun påpeker at frivilligheten betyr mye for kreftomsorgen.

– Det betyr at det er folk som stiller opp uten timebooking og avtaler. Det betyr at folk kan være der for deg på andre tidspunkt enn helsepersonell og andre kan. Du kan være med å sette ting på agendaen lokalt, organisasjonsmessig og kanskje til og med politisk, som er viktig for deg og dine, påpeker hun. Og legger til at hun både er lokallagsleder, men også pasient i foreningen, så hjelpen går begge veier.

– Tone gjør det lettere for andre

Camilla Gram, distriktsleder i Kreftforeningen i Rogaland, mener åpenheten til Tone Nikolaisen er veldig viktig.

– Engasjementet til Tone er helt uvurderlig. Åpenheten hun viser, om en vanskelig sykdom, gjør det så mye lettere for andre i samme situasjon å vite hvor de kan få hjelp. Å få kreft, eller å få kreft tett inn på livet som pårørende, vekker til live en mengde spørsmål. Å snakke med en som har vært i en lignende situasjon, er nyttig for mange. Gynkreftforeningen er en av flere pasientforeninger i Norge, som gjør det litt lettere å leve med kreftsykdom, sier Gram.

Hun understreker at kreftomsorgen i Norge er helt avhengige av frivillige.

– Over hele Rogaland er det frivillige som hver dag stiller opp som likeperson, snømåker eller som sjåfør til legen. Takket være alle frivillige blir hverdagen litt enklere for dem som lever med kreft, og under Verdens kreftdag ønsker vi å hylle og takke dem, sier distriktslederen.