Mer normal hverdag på UiS

Universitetet i Stavanger (UiS) har onsdag informert studenter og ansatte om lettelser i koronatiltakene.

UiS-rektor Klaus Mohn er svært glad for lettelsene som blant annet innebærer at antalls- og avstandsbegrensningen fjernes i all undervisning, på bibliotek og lesesaler.

Alle studenter kan møte til fysisk undervisning i tråd med gjeldende timeplan og regjeringens anbefalinger.

– Nå gleder jeg meg til å se masse studenter og ansatte tilbake til campus. Regjeringens lettelser i koronatiltakene er gode nyheter for arbeids- og studiehverdagen, ikke minst for studentenes faglige utbytte, trivsel og psykiske helse. Jeg vil takke både studenter og ansatte for innsatsen under utfordrende tider de to siste årene, sier Klaus Mohn, på UiS sine hjemmesider.

Regjeringens nye koronatiltak innebærer følgende for UiS:

Undervisning og campustilværelse

Antalls- og avstandsbegrensingen fjernes i all undervisning, på bibliotek og lesesaler. Alle studenter kan møte til fysisk undervisning i tråd med gjeldende timeplan og regjeringens anbefalinger. Studentene bes følge med på Canvas.

Vi må likevel tilstrebe å holde forsvarlig avstand til hverandre i kafeene og vrimleområdene. Bruk gjerne munnbind når det er vanskelig å holde avstand.

Eksamen

Hovedregelen våren 2022 at fortsatt at eksamener ved UiS skal gjennomføres som digitale hjemmeeksamener. Studenter vil få beskjed i Canvas om eksamener som av faglige grunner vil bli avholdt på campus.

Tilstedeværelse på campus

Regjeringen har fjernet pålegget om hjemmekontor. Hovedregelen nå er tilstedeværelse på campus, og det er UiS sine retningslinjer om bruk av hjemmekontor som gjelder.

På jobben skal vi tilstrebe å holde 1 meters avstand til hverandre og ellers følge de generelle smittevernreglene.

Smittevernregler

Det er fortsatt et høyt smittepress i samfunnet. Derfor er det viktig å ta hensyn til de generelle smittvernsreglene:

Praktiser god hånd- og hosthygiene

Vaksiner deg

Hold deg hjemme ved sykdom

Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

UiS deler ut hurtigtester til studenter og ansatte som har symptomer på covid-19 eller som er nærkontakter til en smittet så langt beholdningen rekker. Se hvor du kan hente hurtigtester.

Annet

Disputaser kan avholdes fysisk innenfor gjeldende smitteverntiltak.

kan avholdes fysisk innenfor gjeldende smitteverntiltak. Regjeringen har opphevet antallsbegrensningen for offentlige og private arrangementer og sammenkomster , men har regler for avstand og smittevern som du kan lese mer om på regjeringen.no.

, men har regler for avstand og smittevern som du kan lese mer om på regjeringen.no. Bruk av munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder.

er påbudt når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Vaksine: Stavanger kommune sin vaksinebuss er på campus Ullandhaug onsdag 2. februar fra kl. 09.00 til 14.30. Dette er et tilbud både til studenter, ansatte og andre. Vaksinebussen er gratis. Stavanger kommune tilbyr ellers vaksine til alle studenter. Du kan enten møte opp for drop-in eller bestille tid.