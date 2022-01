UiS-professor deltar i nasjonal komité for medisin og helsefag

Det skriver Universitetet i Stavanger i en pressemelding mandag.

Jo Røislien jobber til daglig som professor i medisinsk statistikk ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi ved Det helsevitenskapelige fakultet. Han er også seniorforsker ved Norsk Luftambulanse, gjesteforsker ved King’s College London og æresprofessor ved Det medisinske fakultet i Aalborg. Høsten 2021 fikk forskeren en forespørsel om å sitte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Det formelle oppnevningsbrevet kom fra Kunnskapsdepartementet like før jul.

– Får du en slik forespørsel så takker du så klart ja. Nå er jeg medlem i NEM for en periode på fire år fra 1. januar 2022 til 31. desember 2025. Jeg har ikke kommet helt inn i disse forkortelsene ennå, men jeg jobber med saken. Jeg føler meg skikkelig voksen nå, sier Røislien.

– Det blir ganske intenst

Videre skriver UiS på sine nettsider at NEM bytter ut medlemmer jevnlig for å sikre en blanding av både kontinuitet og å få nye personligheter og nye stemmer inn.

– En oppnevningsperiode går over fire år, og deltakere kan bare sitte i komiteen i to perioder.

I det første møtet gikk det med en del tid til å informere de nye medlemmene om hvordan denne komiteen faktisk fungerer:

– Vi var mellom 15 og 20 deltakere som satt i en diger hestesko i et rom i Legenes Hus i Oslo sentrum, rett ved Akershus festning og fjorden, med forskriftsmessig avstand mellom oss. Stemningen var god, og det var en hyggelig dag. Samtidig er det kunnskapsrike mennesker som ikke er redde for å si ifra, så det blir også ganske intenst når en kommer til de virkelig vanskelige punktene i en sak, sier Røislien.

UiS-professoren kan ikke være for konkret om hva de snakket om, for komiteen har taushetsplikt om det som diskuteres innenfor møterommets fire vegger. UiS forklarer at NEM behandler blant annet klager etter helseforskningsloven på vedtak i de regionale etiske komiteene (REK), som de fleste forskere i medisin og helsefag har et forhold til. En slik sak ble diskutert i årets første møte. Komiteen uttaler seg også om saker relatert til forskning og etikk knyttet til medisin- og helsefag.

Store sko å fylle

Røislien er statistiker, og har vært med i og veiledet flere hundre medisinske forskningsprosjekter. Han kan en del om forskningsmetode, og særlig kvantitativ forskningsmetode, og det å forske på liv og helse er ifølge Røislien sjeldent svart-hvitt – selv når en har med tall, statistikk og matematikk å gjøre. Han mener slik forskning handler om å manøvrere i en verden i ulike nyanser av grått.

– Slik komplisert problemløsning har jeg etter hvert ganske god erfaring med, så jeg håper at mine perspektiver kan være nyttige for komiteen. Tidligere satt Eva Skovlund i komiteen. Hun er i likhet med meg professor i medisinsk statistikk. Jeg har enorm respekt for henne, så det er store sko å fylle, understreker han.