Hundvåg hardest rammet av strømbrudd

Lnett hadde søndag formiddag fem høyspentfeil, hvor 150 er uten strøm, skriver Lnett i en pressemelding søndag formiddag. I tillegg har enkelte feil i lavspentnettet ført til at et fåtall kunder er uten strøm. Høyspentfeilene er i Sandnes, Gjesdal og Hjelmeland kommuner.

– Totalt i løpet av lørdag kveld og natt til søndag har 4085 kunder i Lnett vært uten strøm i kortere eller lengre perioder. Den feilen som berørte flest kunder var på Hundvåg i Stavanger (inkludert Vassøy og Langøy) der totalt vel 1300 kunder var uten strøm på det meste. Her var det flere feil, og det gjorde at det tok lengre tid enn normalt før alle kunder fikk strømmen tilbake. Lnett har hatt mange ansatte på jobb både lørdag kveld, natt til søndag og nå søndag formiddag. Montører har jobbet under svært krevende forhold. Vinden har vært så sterk at det ikke var forsvarlig å klatre opp i strømmaster i mørke for å fikse feil. Sikkerheten til våre montører må komme først, når uværet herjer som verst. Det håper vi at det er forståelse for, skriver kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lnett.

– Vi vet og forstår at det gir ulemper når strømmen er borte, og særlig når det tar tid før den kommer tilbake. Men noen ganger, for eksempel under uvær, så kan det ta tid å få feil rettet. For å finne og rette feil ved uvær må våre montører ut å gå langs kraftlinjer, og gjerne i ulendt terreng. Dette er tidkrevende. Med kraftig vind var det ikke mulig å bruke droner for å lokalisere feil lørdag kveld og natt til søndag. Søndag formiddag blir drone benyttet for å lokalisere feil, og det er mer effektivt, melder Lnett.

Alle blir bedt om å holde god avstand til kraftlinjer som ligger nær eller på bakken. Det må også holdes god avstand til trær eller andre ting som har kommet på kraftlinjer.