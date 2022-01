Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal dømt til sju måneders fengsel

Liadal dømmes også til å betale tilbake 99.000 kroner til Stortinget. Hun må betale rundt 30.000 kroner i sakskostnader, skriver Aftenposten.

Dommen blir lest opp i Oslo tingrett fredag formiddag.

Hun ble i 2021 tiltalt etter straffelovens paragraf 372 etter å ha levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget.

Forholdene i tiltalen strekker seg fra 2016 til 2018. Ved å ha oppgitt feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant eller som ikke utløste noen rett til reiserefusjon, eller at opplysninger som ga en større utbetaling ble lagt til.

Påtalemyndigheten mente at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

(©NTB)