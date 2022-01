Her skal Magnus Carlsens sjakkbrett plasseres

Ifølge avisen var det Lars Peter Endresen (Folkets Parti) som fremmet forslag om konserthuset sammen med flere andre partier i onsdagens møte i utvalg for miljø og utbygging.

Tidligere i januar skrev RA at Magnus Carlsen har fått et stort sjakkbrett i gave fra en sponsor, og at verdensmesteren ville gi det videre til en norsk by. Valget falt på Stavanger, og Norway Chess har tilbudt Stavanger kommune å plassere sjakkbrettet på 11 x 11 meter i sentrum.

Daglig leder i Norway Chess, Kjell Madland, ble kontaktet av Magnus Carlsens far Henrik Carlsen sommeren 2021 angående tilbudet, og forteller RA at det var enkelt å takke ja til tilbudet.

– Jeg tror det vil være med på å markere Stavanger som en sjakkhovedstad, og det er flott at Stavanger kommune har vært så positiv til dette – både politisk og administrativt, og prøvd å finne en bra løsning, sier Madland.

Håper flere blir interessert i sjakk

Ifølge Henrik Carlsen ville sønnen gi sjakkbrettet til Stavanger kommune fordi Stavanger og Sandnes er det nærmeste man kommer sjakkhovedsteder i Norge.

– Til sommeren arrangeres Norway Chess for tiende gang – et fint jubileum. Det er en utmerket anledning å kunne markere åpningen av sjakkbrettet i forbindelse med turneringen, sier Henrik Carlsen til RA.

Magnus fikk sjakkbrettet i gave fra en sponsor i forbindelse med en onlineturnering i lynsjakk Pamplona i Spania i sommer.

– Vi håper det kan bli et samlingssted og bidra til god og økende sjakkinteresse i Stavanger-området, sier faren.

Madland tror sjakkbrettet kan føre til at flere blir interessert i sjakk.

– Et sjakkbrett har en tiltrekningskraft, og et slikt gedigent brett vil være noe folk synes er spennende, sier han.

Utvalget vedtok enstemmig forslaget.