SUS øver på behandling av skadde elsparkesyklister

På Stavanger universitetssjukehus (SUS) trener de ofte på å gi medisinsk behandling, ved simulering. Det er viktig for god pasientbehandling, understreker sykehuset i en pressemelding.

På Facebook har SUS delt et innlegg om hvordan ambulanse og luftambulanse via simulering har øvd på overlevering og behandling av en hardt skadd elsparkesykkelpasient i akuttmottaket.

Det er en pasientgruppe som har økt hos SUS de siste årene. Pasienten i simuleringen hadde indre blødninger, hodeskader og brudd på store rørknokler.

SUS med viktig bidrag

Tirsdag 25. januar ble det nasjonale samarbeidet om simulering i spesialisthelsetjenesten åpnet etter flere år med forarbeid. Målet er at sykehus fra hele landet skal lære av hverandre. SUS og Helse Vest spiller en viktig rolle i dette arbeidet, ifølge pressemeldingen.

Statsforvalter i Rogaland, Bent Høie, var helse- og omsorgsminister da myndighetskravet om simuleringstrening ble bestemt. Han setter likhetstegn mellom pasientsikkerhet og simuleringstrening.

– Pasientbehandling er arbeid med høy risiko. Derfor tar vi det alvorlig. Hvis vi skal lykkes i arbeidet med pasientsikkerhet, er vi nødt til å lære kontinuerlig og på nye måter, sier Høie.

Under åpningen av InterRegSim uttalte representantene fra alle de regionale helseforetakene at de er klare for å starte samarbeidet om det nasjonale kompetansenettverket for simulering og ferdighetstrening.

– Nå er det viktig at vi alle tar eierskap og driver samarbeidet framover. Dette skal bli et felles produkt for alle helseforetakene i Norge, sier Une Stømer, lederen for det nyåpnede nettverket InterRegSim.

Simulering siden 1990

Simuleringstrening kom inn i norske sykehus på 1990-tallet. I anestesien og akuttmedisin var det behov for å øve på kritiske situasjoner som krever rask beslutningstaking og handlekraft. Nå er simuleringstrening vanlig i alle avdelinger av spesialisthelsetjenesten. Det simuleres og trenes på krevende fødsler, hjertestans, inneliggende pasienter med forverret helsetilstand og andre situasjoner som ikke er akuttkritiske.

– Kompetansen forsvinner når vi ikke praktiserer, og derfor må vi vedlikeholde den. Alle er redde for å gjøre feil i pasientbehandling, og vi har det bedre når vi føler oss tryggere på det vi skal gjøre, sier Stømer.

Eneste i verden

I Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 til 2023 ble det fastslått at det skal foregå simuleringstrening i alle norske helseforetak. Dermed er Norge det eneste landet i verden med pålagt simuleringstrening i helsevesenet, påpekes det i pressemeldingen. For å dele erfaringer, kompetanse og metoder ble det også bestemt at det skulle opprettes et nasjonalt nettverk. Dette ansvaret ble gitt til Helse Vest.

– Vi har vist at vi har kompetanse om simuleringstrening, og at vi har oppnådd resultater. Vi har også flere medarbeidere som jobber med å tilrettelegge for ferdighetstrening og simulering på SUS. Derfor fikk Helse Vest oppgaven om å starte opp det nasjonale delingsnettverket, sier leder i RegSim Vest, Sigrun Qvindesland.

---

Kort fortalt

Simulering i helsetjenesten betyr at man forsøker å etterligne virkeligheten og trene på medisinsk behandling. Denne formen for trening kom inn i det norske helsevesenet på 1990-tallet.

Helse Vest opprettet et regionalt kompetansenettverk for simuleringstrening i 2017. Dette kalles for RegSim Vest. Det finnes slike regionale nettverk i Helse Nord, Helse Midt og Helse Sør-Øst.

I en stortingsmelding fra 2019 ble det bestemt av alle norske sykehus skal ha simuleringstrening. Det ble også bestemt at det skulle etableres et nasjonalt samarbeid for å lære av hverandre. Helse Vest fikk ansvaret for dette.

I Helse Stavanger er flere samarbeidspartnere involvert i simuleringstreningen. En av dem er SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). De fungerer som et læringsverksted for akuttmedisinsk opplæring, og er et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Lærdal Medical AS.

---