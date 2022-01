Pål Lillebø, styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, er fornøyd med at bedriftshelsetjenestene nå kan sette vaksine i Stavanger. Han sier til RA at dette har vært ønsket lenge, og at den viktigste årsaken til det er at de ønsker å bidra og at de har kapasitet til det. (Katrine Lunke)