Skal ansette unge voksne til nytt klima- og miljøprosjekt

Klima- og miljøavdelingen skal ansette to til tre personer mellom 18 og 23 år til et nytt prosjekt. Disse personene skal lage og publisere innhold til kommunens sosiale medier, nettsider og andre kommunikasjonskanaler, og vise hvordan vi kan leve mer miljøvennlig.

Det melder Stavanger kommune på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

Samtidig skal personer, bedrifter og organisasjoner som gjør ting for at Stavanger skal bli mer bærekraftig løftes fram.

Det blir ikke stilt noen formelle krav til at personene må ha utdanning eller erfaring innen kommunikasjon eller klima- og miljøvern, og miljøvernsjef Jane Nilsen Aalhus påpeker at dette er stillinger hvor man får mulighet til å lære.

– Det viktigste er at de som søker, er interessert i klima og miljø, og har engasjement og ønske om å formidle gode klima- og miljøvalg til resten av Stavanger. De vi ansetter vil bli fulgt opp av både oss i klima- og miljøavdelingen, men også kommunikasjonsavdelingen, så dette er en fin mulighet til å både ha en meningsfull deltidsjobb, og skaffe seg verdifull erfaring, sier hun.

Får mulighet til å utforme egen arbeidshverdag

Prøveprosjekt som i første omgang går ut året, er en videreutvikling av et medvirkningsarbeid som kommunen har gjennomført ute på flere barne-, ungdoms- og videregående skoler gjennom i 2021 og 2022.

– Dette er et prosjekt der de unge skal få lov til å lage innhold som de syns er bra, slik at kommunikasjonen blir mer relevant for den yngste målgruppen, sier Nilsen Aalhus.

Hun påpeker også at de som blir ansatt får mulighet til å påvirke prosjektet og prosessen videre.

– Personene vi ansetter, får mulighet til å bidra til å utforme prosjektet videre. Skal vi nå nye målgrupper må vi også tørre å jobbe på nye måter. Dette prosjektet er et innovasjonsprosjekt med og for ungdom, og da må vi gi dem plass til å påvirke hvordan vi skal jobbe, sier miljøvernsjefen.

Søknadsfristen er 3. februar, og Nilsen Aalhus er spent på responsen, og håper at mange ser på dette som en interessant mulighet.

– Det er første gangen vi prøver noe slikt, så vi er veldig spente, men vi tror dette kommer til å bli veldig kjekt, både for oss og de vi ansetter, sier hun.