Vår Energi vil på børs

Det skriver selskapet selv i en pressemelding mandag.

– Vår Energi representerer over 50 år med engasjement på norsk sokkel og vårt bidrag til å skape et ledende olje- og gasselskap med en klar vekststrategi og sterke partnerskap i en svært attraktiv region. Dette gir et solid grunnlag for langsiktig verdiskapning og avkastning til aksjonærene, og vi ser fram til å fortsette å støtte Vår Energi som majoritetseier i den pågående suksesshistorien, sier Francesco Gattei, CFO i Eni.

Italienske Eni eier 69,85 prosent av Vår Energi. HitecVision eier 30,15 prosent.

Med mer enn 50 år med suksessfull operasjon på norsk sokkel har Vår Energi etablert en robust og diversifisert portefølje inkludert en betydelig gassproduksjon, skriver selskapet og fortsetter:

«Børsnoteringen vil gi tilgang til det norske og det internasjonale kapitalmarkedet, gi selskapet mulighet til å utvide sin eierstruktur og skape en sterk langsiktig aksjonærbase, herunder engasjement fra de ansatte».

Netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, med en gassandel på 37 prosent, noe som gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel. Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021.

– Dette er en betydelig milepæl for Vår Energi, og en realisering av de ambisjoner vi satt da vi startet byggingen av selskapet til å bli et av de ledende lete- og produksjonsselskapene i Norge. Vi er stolte av selskapets framgang til i dag, og vil gjerne takke våre partnere i Eni, ledelsen i Vår Energi, og spesielt alle de ansatte i Vår Energi, sier Tor Espedal, Senior Partner i HitecVision.

Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi sier følgende om nyheten:

– Vi tror olje og gass vil fortsette å være en del av energimiksen i flere tiår framover, og den seneste utviklingen i de europeiske gassmarkedene bekrefter vårt syn om at sikker og stabil tilførsel av gass fra Norge til Europa vil være av avgjørende betydning. Norsk sokkel vil være en av de mest attraktive regionene globalt for leting og produksjon på grunn av konkurransedyktig kostnadsnivå, stabile rammebetingelser og lave utslipp, som er reflektert i vårt mål om å bli en netto nullprodusent innen 2030 (scope 1 og scope 2). Med utgangspunkt i en robust og diversifisert portefølje med drift og eierandeler i felt på tvers av den norske kontinentalsokkelen har vi satt oss ambisiøse vekstmål, og en børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskaping til en bredere gruppe av interessenter.

---

Vår Energi:

Vår Energi er en uavhengig olje- og gassprodusent som driver lete-, utbyggings- og produksjonsvirksomhet utelukkende på norsk kontinentalsokkel.

Selskapet ble grunnlagt i 2018 gjennom sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources.

Vår Energi sin portefølje består av en diversifisert blanding av produksjons-, utbyggings- og leteandeler i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet er et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Norge, målt etter både produksjon og reserver.

Vår Energi hadde 943 ansatte per 31. desember 2021.

---

