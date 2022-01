Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er koronasmittet

– Da var det min tur. Med to tydelige streker har jeg i dag testet positivt for korona», skriver ordfører Kari Nessa Nordtun på sin Facebook søndag.

Videre står det:

– Det er selvsagt utrolig kjedelig å være syk, og ikke minst gå isolasjon når man har så mye man skal og vil gjøre. Men slik er det for alle – og det er en del av hva vi må gjennom for at ting skal bli bedre.

Nærkontakter er varslet.

Fatt mot, og hold avstand – vi sees snart.

Klem, Kari.









Gruppeleder for Stavanger SV, Eirik Faret Sakariassen, meldte lørdag at også han er smittet av koronaviruset.

Her er hans melding på Twitter:

I dag testet jeg positivt for covid-19 og har gått i isolasjon. Foreløpig milde symptomer og håper det holder seg slik! 🤞🏻



Ha en god lørdag! pic.twitter.com/e0pxAeEGfp — Eirik Faret Sakariassen (@efsakariassen) January 22, 2022

– I dag testet jeg positivt for covid-19 og har gått i isolasjon. Foreløpig milde symptomer og håper det holder seg slik! Kryssede fingre. Ha en god lørdag!»

[ 1016 nye koronasmittede på Nord-Jæren ]