Politiet ønsker tips i forbindelse med savnet kvinne

Irene Utne (48), bosatt i Haugesund, ble meldt savnet av familien sin 20. januar. Siste sikre observasjon av Utne er i Haugesund 11. januar.

Politiet ønsker tips fra publikum som kan ha observert Utne etter den 11. januar og andre som kan ha opplysninger.

Politiet understreker at det ikke er holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart, men politiet og familien til Utne er bekymret for savnedes helsetilstand.





Signalement:

Alder: 48

Høyde: 165 cm

Hårfarge: brunt, langt hår

Kroppsbygning: slank

Annet: halter som følge av en skade i foten.





Hvis du har informasjon kan politiet kontaktes på telefon: 02800 eller på e-post: tips-rogaland@politiet.no