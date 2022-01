– Unødig mange tar PCR-test

Kun de som har testet positivt på hurtigtest og de som skal teste seg i forbindelse med innreise skal bestille PCR-test. Alle andre skal ta hurtigtest.

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding fredag.

Teststasjonene i Stavanger kommune har en enorm pågang for tiden. Det medfører at det nå er over et døgns ventetid for å få tatt PCR-test. Ifølge smittevernoverlege Runar Johannessen er det for mange som tar PCR-test.

– Kun de som tester positivt på hurtigtest og de som skal teste seg på grunn av innreise skal bestille PCR-test nå. Alle andre skal ta hurtigtest selv, understreker han.

Blir mer selvtesting framover

Teststasjonen opplever at hele familier kommer for å ta PCR-test fordi en i familien har testet positivt på hurtigtest. Det er unødvendig, ifølge smittevernoverlegen.

– Det vil bli mer selvtesting med hurtigtest framover, og mindre PCR-testing. Stavanger kommune har bra med hurtigtester til utdeling, så ta en hurtigtest og registrer deg på kommunens nettsider hvis du er positiv. Så kan du bestille PCR. Er du negativ, ta gjerne et par hurtigtester til de påfølgende dagene. Men ikke bestill PCR-test for sikkerhets skyld hvis du ikke tester positivt, sier han.

Hurtigtestene er gode nok

Ifølge smittevernoverlegen er hurtigtestene gode nok for å finne positive i smittsom periode.

– Les bruksanvisningen godt, og pass på at prøvepinnen er lenge nok i nesen, minner han om.

Hurtigtester kan enten hentes på kommunens utdelingssteder eller kjøpes på apotek eller andre utsalgssteder. Testene må være CE-merket. Nærkontakter til smittede og de med nyoppståtte symptomer skal teste seg. Helsedirektoratet har varslet at selvtesting med hurtigtest kan bety at det blir slutt på karantene om noen uker.

