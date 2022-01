Nysnø investerer i varmepumpeteknologi

Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) investerer sammen med Azolla Ventures og Shell Ventures i Heaten AS for å utvikle klimavennlige varmeløsninger til industriell sektor.

Heaten AS er en pioner innen høytemperatur varmepumper til industriell bruk.

– Heatens produkter har en todelt verdi. For det første benytter de en enorm energiressurs i industriell spillvarme, og for det andre muliggjør de elektrifisering av varmeforsyningen til tunge industrisektorer globalt, sier Jean Baptiste Curien, investeringsansvarlig i Nysnø.

– Heatens produkter har et enormt potensial for å redusere klimagassutslipp i deler av industrisektoren hvor det er få gode alternativ. Ved å investere i Heaten ønsker vi å få fart i dekarboniseringen av industrien, legger han til.

– På hvilken måte vil denne investeringen hjelpe til med å få fart på dekarboniseringen av industrien?

– Klimakrisen betyr at verden trenger flere bærekraftige løsninger og nøkkelen ligger i ny teknologi. Heaten har utviklet en varmepumpeteknologi som både bidrar til å omgjøre spillvarme fra å være et avfallsprodukt til en positiv energiressurs og til at fossildrevet varmeforsyning erstattes. I dag er det slik at en veldig stor andel av varmeproduksjon i industrien er basert på fossil energi. Ved å få til en storskala utrulling av industrielle varmepumper basert på renere energikilder, så vil klimagassutslippene gå ned og industrien bli renere. Dette vil gjøre en stor forskjell for miljøet, sier Baptiste Curien til RA.

Spesiell kompetanse

Han forklarer at varmepumpeprinsippet er velkjent og mye brukt i boliger i dag, men at det krever en helt spesiell ingeniørkompetanse for å bruke dette på samme måte for industrisektoren, med mye høyere temperaturnivåer og i større skala.

– Klimagassutslipp er en av de største utfordringene til dagens industri i en verden som sikter seg inn mot null utslipp. Varmepumpeteknologi er en viktig del av løsningen for å nå disse målene, understreker han.

– Hvorfor er teknologien verdt å investere i nå?

– Nysnøs oppdrag er å gjøre lønnsomme investeringer i ny, klimavennlig teknologi. Vi investerer i Kristiansand baserte Heaten AS nå fordi vi har god tro på teknologien, folkene i selskapet er kunnskapsrike eksperter innenfor fagfeltet og det kommersielle potensialet i prosjektet er betydelig. Videre ser vi at behovet for denne typen varmepumper er stort, og dette er et felt hvor det er viktig å komme i gang med klimagassreduserende tiltak.

– Vi ser optimistisk på framtiden som investor i Heaten. Dette vil kunne gi god avkastning og bidra til at verdens energibruk blir renere, legger han til.

– Bidrar til å nå målene

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en gruppe med robuste investorer rundt Heaten. Jeg er trygg på at vi med deres støtte vil få ekstra fart for å nå de målene vi har satt oss. Dette er kompetente eiere som kan bidra til vår utvikling og vekst gjennom verdifull kompetanse, komplementerende kunnskap og relevante nettverk, sier Dr. Peter Breithaupt, administrerende direktør i Heaten AS.

Heaten AS har hentet 60 millioner kroner i investeringer i denne serie A-runden, og Nysnø trer nå inn som aksjonærer sammen med Azolla Ventures og Shell Ventures. I 2021 gikk det norske familieeide investeringsselskapet Valinor inn som såkornsinvestor med 20 millioner kroner i tillegg til at Heaten fikk støtte fra Innovasjon Norge.